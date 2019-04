Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter è pronta a chiudere l'affare Edin Dzeko con la Roma. Sarà lui il vice-Lautaro Martinez con le cifre che rientrano appieno nel budget nerazzurro: 10-12 milioni per il cartellino e un contratto che non si avvicinerà ai 6 milioni (bonus compresi) percepiti attualmente in giallorosso.