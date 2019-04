Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha fatto oggi, durante la conferenza stampa della vigilia della partita che i nerazzurri giocheranno domani contro l'Atalanta, chiarezza sulle condizioni fisiche di Lautaro Martinez e Stefan de Vrij.



Queste le sue parole: "Arriviamo a domani perché ci sono dei passaggi che quando sei in equilibrio bisogna vedere cosa fare. Siamo nella via di mezzo e dobbiamo vedere un altro allenamento. Per domani è difficile per tutti e due".



Nessuno dei due è stato poi convocato dal tecnico di Certaldo per la sfida di domani.