Le condizioni di Lautaro Martinez continuano a tenere in ansia Simone Inzaghi e tutta l'Inter, in attesa del responso degli esami, che saranno effettuati entro domani. L'attaccante argentino, durante Inter-Bologna di mercoledì sera, si è toccato l'interno coscia al momento del cambio nel primo tempo supplementare. Sul finale del secondo tempo, Lautaro aveva sentito tirare la coscia sinistra, visibilmente dolorante. Il capitano nerazzurro era però rimasto in campo, sostituito soltanto dopo il gol del vantaggio dell'Inter. Un cambio precauzionale, utile a evitare infortuni peggiori. Al momento della sostituzione, Lautaro era apparso zoppicante e dolorante. Una volta in panchina, il numero 10 nerazzurro si era prima fasciato la coscia dolorante e poi si era messo una coperta sopra al volto per nascondere il dolore e la delusione per il momento.