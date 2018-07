Un terzino destro e un centrocampista centrale. Sono queste le due richieste di Luciano Spalletti per completare la rosa dell’Inter. E poi, se ci saranno le condizioni adeguate, anche un esterno alto. Per la mediana, in pole nella classifica di gradimento del direttore sportivo Piero Ausilio c’è Arturo Vidal. Il cileno ha già le valigie pronte, lo stesso Bayern Monaco non ha intenzione di puntare ancora su di lui e aspetta solo l’offerta giusta per cederlo. Ma quanto costa il classe 1987 Arturo Vidal?



LE CONDIZIONI - La richiesta del Bayern Monaco per lasciar partire l’ex Juventus - in scadenza di contratto al 30 giugno 2019 - è di circa 30 milioni di euro. Una cifra alta, considerando che Vidal ha già 31 anni e inoltre guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione. Fattori che rendono in salita la strada per l’Inter, ai quali se ne aggiungono almeno altri due, a rendere complesso l’arrivo di Arturo Vidal. Prima di provare l’affondo per l’ex bianconero, considerato il rinforzo ideale per affiancare Marcelo Brozovic in mediana, l’Inter deve sfoltire la rosa perché ad oggi, filtra da corso Vittorio Emanuele, sono previste solo operazioni in prestito con diritto di riscatto. E’ questa la formula cui ricorrerà l’Inter per le altre entrate se non dovesse sbloccarsi qualcosa in uscita. E Vidal, col contratto in scadenza nel 2019, non può arrivare con questa formula, ma solo a titolo definitivo.



CHI PUO’ PARTIRE - Ecco perché l’Inter attende una cessione, che cambierebbe gli scenari per Vidal. Certamente non quella di Borja Valero, che non garantirebbe un incasso importante per tentare l’affondo decisivo. Più di uno tra Vecino e Gagliardini, con il primo che Spalletti non vorrebbe perdere a meno di un’offerta indecente. Maurizio Sarri lo vorrebbe al Chelsea, ma la priorità dal suo approdo a Londra è diventata Miralem Pjanic. L’altro nome in uscita è quello di Joao Mario, che l’Inter vuole provare a cedere in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Magari proprio in Premier League, dove ha giocato negli ultimi sei mesi dello scorso campionato, con la maglia del West Ham. Il prestito secco per il portoghese è un’opzione che al momento l’Inter esclude dalla margherita delle proprie scelte. Vidal è uno dei giocatori nel mirino di Ausilio per fare il salto di qualità in mediana, ma solo a queste condizioni.



@AleCosattini