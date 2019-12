. Poi, uno scudetto da conquistare, magari con un Arturo in più. Le prime novità sul nuovo anno riguardano però la maglia della prossima stagione: Tuttosport fornisce le immagini delle divise, che riprendono il leak anticipato dal sito specializzato footyheadlines.com.Classiche strisce verticali nerazzurre per la prima maglia, con un format a zig-zag simile a quello del 2010-2011, l'anno del Mondiale per Club con Benitez. Seconda maglia inedita, con base bianca e scacchi nerazzurri. La terza maglia, invece, dovrebbe prevedere strisce orizzontali nere e grigie con inserti club, ispirate alla casacca del 1997-1998.