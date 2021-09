Come può un 3-5-2 funzionare alla perfezione senza elevate performance sulle corsie laterali? È il quesito che si pone la Gazzetta dello Sport.



“Può mai esistere un 3-5-2 vincente nel quale le fasce non siano determinanti? L’allenatore non ha ancora trovato il massimo rendimento sugli esterni. E di conseguenza neppure l’incastro migliore tra i 4 giocatori a disposizione. Dumfries vive una fase di inserimento fisiologica: anche Hakimi ha attraversato lo stesso periodo, ma Achraf a differenza dell’olandese aveva subito dato prove di forza in fase offensiva (basti ricordare i primi due match di un anno fa, Benevento e Fiorentina), salvo poi incappare in una crisi di rigetto. Perisic non è continuo, Dimarco il meglio sembra darlo quando è impiegato nei tre dietro, Darmian fa dell’affidabilità ma non dell’esplosività il suo punto forte”.