Prima il Salisburgo, poi la Roma. Simone Inzaghi a inizio settimana è stato chiaro, solo dopo la Champions la squadra avrebbe dovuto pensare al match di domenica alle 18 contro José Mourinho e, soprattutto, Romelu Lukaku. Archiviato il successo contro gli austriaci, da oggi la testa è al belga, il pericolo numero uno dei giallorossi eIeri sera sia Inzaghi ("Lukaku adesso non è un pensiero, da domani inizieremo a pensare alla Roma che ha giocatori importanti come Lukaku e come tanti altri") sia Calhanoglu ("Non voglio commentare queste cose, ognuno fa le sue scelte")Tutti non vedono l'ora di affrontarlo, per togliersi sul campo più di un sassolino dalla scarpa.Quello che è successo in estate è troppo grave per l'Inter, che considerava Lukaku uno della famiglia, non solo una risorsa per Inzaghi. Sotto accusa non è tanto la scelta dell'ex Man United di non tornare a vestire la maglia nerazzurra, che aveva più volte dichiarato di amare,. Lukaku ha fatto finta di niente, non facendosi trovare e non richiamando chi lo cercava.Difficile dire come reagiranno i suoi ex compagni, di certo la Curva Nord prenderà posizione. Distribuirà 30 mila fischietti ai tifosi, per far vivere al numero 90 della Roma una serata da incubo.: vuole fare bene domani contro lo Slavia Praga in Europa League, dove trova il gol da 13 partite di fila (17 reti in 991 minuti), per arrivare al meglio al match di San Siro, sul cui manto ha giocato l'ultima volta il 27 maggio scorso (3-2 all'Atalanta, segnò dopo 1'). Dell'Inter ha parlato recentemente dal ritiro del Belgio ("), contribuendo a infittire il mistero. La verità verrà a galla, magari domenica sera. Dopo una partita che si preannuncia incandescente.