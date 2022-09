Nuovo arrivo nel settore giovanile dell'Inter: si tratta di Oumar Diallo, attaccante classe 2005 preso dal Cannara, club umbro di Serie D con cui ha già collezionato 7 presenze in Prima Squadra (3 da titolare). I nerazzurri sono riusciti ad arrivare sul talento in anticipo rispetto a tanti altri club che lo stavano seguendo. Il ragazzo è canadese e di origini guineane ed è arrivato in Italia a gennaio dall'Ontario. È una punta forte fisicamente, alto 190 cm, e potrebbe a breve entrare nel giro della Primavera e tentare l'esperienza della Youth League.