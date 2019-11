Le Iene sono tornate a colpire: questa volta la vittima dei celebri scherzi della redazione di Italia Uno è Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, come svelato dalla fidanzata Giulia Amodio. Ecco il post su Instagram: “È con grande piacere che posso finalmente svelarvelo: questa sera alle IENE andrà in onda lo scherzo che con tanto amore abbia organizzato per Stefano.. Siamo stati un po’ cattivi ma ne è valsa la pena! Questa sera tutto sintonizzati su ITALIA UNO per ridere assieme“.