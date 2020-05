L'Inter vuole rinforzarsi sulle corsie laterali e come scrive TuttoSport, il sogno rimane Federico Chiesa.



“L’Inter, come noto, ha intenzione di rinforzare le fasce. Degli interpreti attuali - Candreva, Young, D’Ambrosio, Moses, Biraghi e Asamoah - dovrebbero rimanere solamente i primi tre. Conte vuole due innesti per migliorare le rotazioni e la forza della squadra. I preferiti a sinistra sono Marcos Alonso ed Emerson del Chelsea, ma il primo costa molto, mentre sul secondo è forte il pressing della Juventus. A destra il sogno è Federico Chiesa e se il club dovesse ottenere il rinforzo per la sinistra nell’ambito dell’operazione Lautaro - nella quale, è ben ricordarlo, non verrà inserito Vidal, obiettivo comunque di Conte e che l'Inter vorrà trattare a parte -, ecco che parte dei soldi incassati potrebbero servire proprio per finanziare l’assalto al gioiello viola”.