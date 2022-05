Il sito specializzato FootyHeadlines ha fornito le indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la maglia da trasferta dell'Inter per la prossima stagione. Una divisa inedita nei colori, paragonabile forse solo a quella utilizzata nel 2019/20, e nello stile: la nuova seconda maglia per la stagione 22-23 combinerà una base bianca con il colore 'Light Aqua' e una grafica all-over e nera per i loghi del brand e degli sponsor.



LE CARATTERISTICHE - La caratteristica più importante è la grafica che raffigura una mappa del mondo: Milano e l'Italia sono poste proprio sotto lo stemma del club. A ispirare il motivo della nuova divisa la storia internazionale, mentre lo stemma dell'Inter è raffigurato in turchese e bianco con un contorno nero, in tinta con la combinazione di colori della maglia.