Il pallone non rotola e non lo farà per un mese e mezzo. Tempo dunque per i club di. È il caso ancheche, in compagnia dello storico partner, sta già lavorando alle dDopo le indiscrezioni arrivate su prima e terza maglia, ora Footy Headlines, testata specializzata nel settore, ha anticipato i dettagli del. L’away kit sarà molto, due colori abitudinali nella divisa da trasferta dell’Inter. Le tonalità saranno White/Lyon Blue, cioè il classico bianco standard di Nike e il Lyon Blue, già usato nella maglia home della stagione attuale.Ancora da stabilire se, oltre ai due già citati, sarà presente: il nero. La base della divisa però non cambierà., una delle annate migliori dell’Inter che con quella divisa raccolse numerosi record. Sarà disponibile dal