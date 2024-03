Inter, le legend vincono in Georgia: decide Figo VIDEO

L'Inter Forever vince 2-0 in Georgia con una doppietta di Luis Figo. All'Acharabet Arena di Batumi, contro una selezione di ex calciatori della nazionale georgiana tra i quali l'ex milanista Kaladze, il portoghese sblocca il risultato nel primo tempo con un gran gol d'esterno destro (trivela) su passaggio di Karagounis e raddoppia nella ripresa su assist dell'argentino Rodrigo Palacio. I nerazzurri colpiscono anche due pali (Maicon e Cambiasso) e una traversa con Milito.



IL TABELLINO



GEO 11 - INTER FOREVER 0-2



Marcatore: 22', 72' Figo.



GEO 11 (4-3-3): 29 Revishvili; 22 Navalovski, 3 Tskhadadze, 4 Kaladze, 13 Khizanishvili; 10 Kobiashvili, 10 Kinkladze, 19 Kobakhidze; 14 Ketsbaia, 11 Shota Arveladze, 9 Iashvili. (1 Lomaia, 5 Amisulashvili, 7 Ananidze, 7 Nemsadze, 8 Jamarauli, 16 Asatiani, 16 Kvirkvelia, 18 Ghudushauri, 21 Martsvaladze, 23 Mchedlidze, 11 Archil Arveladze, 30 Demetradze). All. Chivadze.



INTER FOREVER (4-3-2-1): 12 Julio Cesar; 13 Maicon, 6 Lucio, 23 Materazzi, 2 Cordoba; 4 Zanetti, 19 Cambiasso, 16 Karagounis; 10 Sneijder, 7 Figo; 22 Milito. (1 Frey, 5 Galante, 33 Colonnese, 20 Borja Valero, 14 Kharja, 8 Palacio, 27 Pandev, 29 Suazo). All. Galante.