Due attaccanti molto forti ma altrettanto diversi tra loro: Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Ecco quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al nuovo centravanti dell'Inter e ai nuovi concetti cui dovrà abituarsi la squadra nerazzurra, che invece ha visto partire il belga, accasatosi al Chelsea.



“Con Conte, la squadra ripiegava spesso, a palla persa, per consentire poi alla Lu-La di divampare in spazi aperti. Dzeko ha altre abitudini. Infatti ieri l’Inter è rimasta alta anche senza palla e ha pressato molto di più. Più la recupera in fretta, più Dzeko è felice. Edin non vuole correre da solo verso il portiere, vuole attaccare con la squadra che lo avvolge come un guanto e che dialoga con lui, a sponde a triangoli. Quando viene incontro al portatore, si aprono alla sue spalle spazi che ieri hanno riempito soprattutto Calha e Sensi e che domani potranno fare la fortuna di Lautaro e dell’attaccante che sta arrivando dal mercato”.