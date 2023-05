Personalità da vendere, prova ne sia il dribbling ai danni di Lobotka, con il centrocampista azzurro lanciato in pressing nell’area piccola. Vola a respingere la conclusione a giro di kvaratskhelia sventando il pericolo. Riesce solo a toccare la conclusione di Anguissa, non irresistibile. Imprendibile, invece, la conclusione di Di Lorenzo, che trova il 2-1. Prova ad uscire su Gaetano, ma l’azzurro lo batte con freddezza.Si stacca dalla marcatura su Osimhen e concede al nigeriano un colpo di testa potenzialmente pericoloso, ma l’attaccante azzurro non angola e Onana riesce a intervenire. Offre sempre il suo sostegno a Bellanova, in raddoppio su kvaratskhelia.Lascia le briciole ad Osimhen, qualche volta arrangiandosi come può.Stringe la diagonale su Osimhen e con esperienza limita il movimento del nigeriano consentendo il recupero di de Vrij.(Dal 13’ s.t.: Chiama la marcatura di Anguissa a Correa, ma il compagno esegue solo fino ad un certo punto. Brutto l’errore su Raspadori, quando tenta l’anticipo, sbatte sull’attaccante e rimane a terra spalancando un’autostrada verso Onana al calciatore azzurro.: Di fronte c’è Kvaratskhelia, uno che ti punta cento volte a partita. Lo affronta con coraggio, qualche volta perdendo il duello, ma sempre con l’atteggiamento giusto. E quando può prova anche a ripartire, mettendo qualche pallone interessante al centro dell’area.(Dal 29’ s.t.: Ci prova di testa, con una conclusione che scavalca Meret, ma trova Rrahmani pronto a respingere).Non riesce quasi mai ad uscire palla al piede e strada facendo finisce per innervosirsi un po’. Schiacciato, forse troppo, per aiutare Bellanova e D’Ambrosio quando il Napoli decide di attaccare sulla corsia di sinistra.(Dal 13’ s.t.Quando in mezzo al campo c’è lui, la squadra trova maggiore coraggio nel cercare la manovra. Esce dal traffico con sangue freddo e maestria).La squadra fatica ancora a riconoscerlo come faro del gioco, probabilmente anche perché riconosce in lui una certa timidezza nei momenti delicati della partita.Applicando il regolamento, la sua partita sarebbe durata meno di 25 minuti, invece Marinelli lo grazia e non gli sventola il secondo giallo. Inzaghi lo richiama a gran voce e lui fa anche lo stizzito: “Ho capito,mister, ho capito. Devo gestire”. E infatti pochi minuti dopo atterra Anguissa e l’arbitro non può far altro che mandarlo a fare la doccia.: Partita di grande abnegazione e sacrificio, con Elmas sempre alle calcagna. Pregusta la possibilità di concludere a rete ma Anguissa è bravo a sporcargli l’assist di Bellanova dalla fascia opposta.(Dal 35’ s.t.s.v.): Spalle alla porta fa una fatica immane. Con l’espulsione di Gagliardini abbassa il proprio raggio d’azione per dare supporto al centrocampo ma è sua la grande dormita su Anguissa, quando per oscuri motivi decide di abbandonare la marcatura.(Dal 29’ s.t.: Entra e offre immediatamente il suo contributo in termini di energie e freschezza. Serve a Lukaku l’assist dell’1-1. Un po’ morbida l’opposizione a Di Lorenzo, che però trova un grandissimo gol. Si ripete però, questa volta con maggiori colpe, sul contropiede che porta gli azzurri sul definitivo 3-1).: Costretto a giocare molto spalle alla porta, tra Rrahmani e Kim. Vita dura, ma riesce ad alimentare qualche contropiede e piano piano prende convinzione. Lotta anche quando l’Inter è costretta a giocare in dieci per l’espulsione di Gagliardini e lui è isolato. Arriva il giusto premio quando spunta alle spalle di Juan Jesus e buca Meret con una zampata implacabile.S. Inzaghi 6: L’Inter imposta una partita di grande attenzione difensiva, ma Gagliardini rovina tutti i suoi piani. Riesce anche a raddrizzare il match, ma poi la perla di Di Lorenzo mette in ginocchio i suoi.