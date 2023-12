Mai chiamato in causa dagli avversari, deve spesso usare i piedi per far partire l’azione e lo fa sempre bene.Da braccetto di destra, se la cava egregiamente sia contro Oyarzabal che contro Zakharyan, cui mura una conclusione che avrebbe potuto creare molti problemi.Altra prova da leader, in cui non sbaglia veramente niente, né su Sadiq, né su Oyarzabal.Compito mica semplice, il suo, con Merino e Kubo che entrano in continuazione e lui sempre lì, pronto ad arginare. Se la cava egregiamente, confermandosi ottima opzione anche da braccetto di sinistra.Con il freno a mano tirato, come limitato dal dolore. Spesso richiamato dai compagni a salire un po’ per accompagnare maggiormente l’azione, riesce raramente ad accontentarli e commette una serie di errori non comuni per uno del suo tasso tecnico. Migliora vistosamente nella ripresa, quando trova maggiore spazio e convinzione.: Applicato, particolarmente attento nel non lasciare spazi alle sue spalle. Brilla meno nel suo forte, visto che non riesce mai a creare pericoli con gli inserimenti.: Di lotta e di governo, perfetto schermo davanti alla difesa, anche se non è il fulcro delle serate migliori.(Dal 37’ s.t.: Sempre pronto in seconda battuta su Kubo, quando il giocatore entra nel campo palla al piede. Gli capita una buona occasione ma di testa non trova il tempo giusto per l’impatto.(Dal 20’ s.t.Entra dalla panchina ma non riesce ad imprimere il cambio di ritmo che si sperava. Gioca comunque la sua partita).Gioca a testa bassa, spesso sbattendo sull’ostacolo, ostinato.Senza pungere.(Dal 20’ s.t.Spara fortissimo da posizione defilata, avesse scelto di metterla al centro, avrebbe probabilmente trovato Arnautovic meglio piazzato).Incredibile il modo in cui da spalle alle porta riesce sempre con un tocco a girarsi e puntare la porta mettendosi il marcatore alle spalle. È la freccia che si scaglia ad allungare la squadra e a spaventare la difesa ospite. Peccato per un errore di valutazione, quando dopo essersene andato a modo suo non vede lo scarico facile per la sovrapposizione del compagno e va a stringersi nel traffico.(Dal 20’ s.t.Fa sicuramente meglio rispetto alla gara di andata, dove era sembrato un corpo totalmente estraneo. Lega il gioco per quel che può, ma serve di più).Avrebbe potuto rischiare di più nel finale, quando l’Inter non aveva ormai più nulla da perdere. Ma prosegue con le due punte.REAL SOCIEDADMai veramente impegnato.Se la cava discretamente contro Cuadrado, anche perché Frattesi non prova mai ad attaccare lo spazio alle sue spalle.Difensore di livello superiore, per stazza e intelligenza.Spende presto il giallo ma non si lascia limitare dal cartellino e su Sanchez fa bene il suo mestiere.Si annulla con Dimarco.Parte da interno di centrocampo e finisce ala. Gli capita una buona occasione ma calcia in modo sporco e trova Darmian sulla traiettoria.Merino 6: Sempre lucido, non butta mai un pallone.Un po’ confusionario e spesso fuori posizione, perde parecchi duelliPalla incollata al piede, prova a fare il suo continuando a farsi trovare largo per ricevere e puntare l’uomo ma spesso si esaurisce da solo.: Agisce largo a sinistra e costringe Cuadrado alla prudenza, ma nei primi 45’ non tocca poi così tanti palloni. Poi si sposta nel ruolo di punta e trova ancora meno spazio.Stretto nella morsa dei centrali nerazzurri, riesce a combinare veramente poco.Agisce da interno sinistro e mostra buone qualità).Guadagna un punto a San Siro imbrigliando l’Inter, che per la prima volta in stagione non trova il gol. Passa il girone da primo in classifica.