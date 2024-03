PAGELLE BOLOGNA

Skorupski 6.5: salva su Sanchez ad inizio primo tempo mentre sul gol non può molto. Quando chiamato in causa si fa trovare pronto.



Posch 6: ordinato e lineare, in fase difensiva non sbaglia quasi nulla mentre in quella offensiva si vede meno.



Beukema 6: un paio di sbavature in uscita ma non tali da macchiarne la prestazione. Per tutto l’arco del match, infatti, non molla dimostrando carattere contro un avversario ostico.



Lucumì 6.5: solita prova determinata e attenta, cresce di partita in partita guadagnandosi il posto. Bene così.



Kristiansen 6: rischia l’autogol ma allo stesso tempo salva il risultato anticipando Barella già pronto a correggere in rete. La sostanza non manca.



Freuler 6: è imprudente su Mkhitaryan e si becca un giallo evitabile, la pressione si fa sentire soprattutto in mezzo al campo ma la sua esperienza lo aiuta.



Aebischer 6: fa quello che gli chiede l’allenatore con precisione e spirito di sacrificio fino alla sostituzione.



(dal 24’ st Moro 6: più sostanza ma stesso equilibrio in campo).



Odgaard 6.5: nella prima da titolare appare molto volenteroso, lotta su ogni pallone mettendo in difficoltà la difesa avversaria.



(dal 34’ st Orsolini 6: propositivo e volenteroso).



Ferguson 6.5: efficace e pericoloso con un tiro da trenta metri, da sottolineare qualche incursione interessante.



Saelemaekers 5.5: Bisseck gli sfugge in occasione del gol nerazzurro, più fumoso rispetto alle ultime uscite. Peccato.



(dal 29’ st Ndoye 6: l’impegno non manca, ci mette grinta).



Zirkzee 6: serata difficile per l’attaccante che viene pressato da Acerbi e compagni, fa molto lavoro sporco ma non riesce a finalizzare.



(dal 34’ st Castro 6: esordio positivo in rossoblù).



All. Motta 6: il suo Bologna dopo sei giornate esce sconfitto dalla gara ma contro la prima della classe. Non c’è troppo da recriminare ai suoi.

PAGELLE INTER: Reattivo sul destro forte ma centrale di Ferguson dalla distanza. C’è anche quando è chiamato a sventare il pericolo apportato da Zirkzee tuffandosi sulla propria destra.Cresce partita dopo partita e sta sempre meglio in campo. Con fisicità dirompente riesce a dominare su tutte le palle alte e su una di queste si fionda per realizzare il gol del vantaggio, schiacciando il colpo di testa su cross di Bastoni.Con istinto ed esperienza sbarra la strada a Zirkzee intervenendo di tacco su un filtrante che avrebbe mandato in porta l’attaccante. Non va mai per il sottile.Prende in mano la squadra e gioca anche da regista, leggendo i movimenti dei compagni più avanzati. Bellissimo il cross col quale trova in area Bisseck per il vantaggio nerazzurro. Con una leggerezza rischia di regalare il pareggio, ma viene graziato dall’imprecisione dei suoi avversari che sprecano un due contro uno. Un po’ di differenza tra primo e secondo tempo.Penetra in area con fortuna e generosità ma al momento di concludere, con l’intero specchio di fronte, sbaglia la mira e calcia a lato. Quando passa a sinistra soffre un po’.Lavora a testa bassa ma quando gli capita la grande chance la spreca sciupando un gran recupero alto di Thuram. Meno elettrico del solito, ma fa sempre il suo.(Dal 35’ s.t.: Al rientro dopo l’infortunio all’adduttore accusato in allenamento prima di Lecce, gioca una partita seria, senza risparmiarsi nei contrasti.(Dal 16’ s.t.5: Capita ancora che gli si stacchi la spina. Su una pessima giocata verticale regala al Bologna la possibilità di arrivare agevolmente al pareggio ma Zirkzee sbatte su Sommer.: Gestisce le energie senza mai schiacciare davvero il piede sull’acceleratore. Guardingo.(Dal 16’ s.t.Si cala immediatamente nella partita andando anche a mettere pezze decisive su qualche errore del compagno. Pensiero negativo sui potenziali pericoli, come chiede Inzaghi).: In bello stile, con un colpo di tacco, libera Sanchez in area per la conclusione. Bel duello tutto fisico e strappi contro Posch, partecipa all’azione della rete di Bisseck servendo Bastoni per il cross.(Dal 1’ s.t.Se è vero, come dice Spalletti, che la partita è uno scatolone da riempire, il suo è zeppo di spallate e corpo a corpo. Non riesce però ad alzare la squadra, rimanendo un po’ troppo schiacciato).Quando si accende è proprio un bel vedere per come esce dal traffico e per come tocca il pallone in velocità. Un paio di assistenze ai compagni sono da applausi, per il resto è vero che ormai è sempre meno attratto dalla porta avversaria.Si vede che non è al 100% ma nonostante tutto è bravissimo quando strappa palla dai piedi di un avversario e libera Barella solo davanti a Skorupski. Anche per lui un buon test prima della battaglia sportiva di Madrid.(Dal 21’ s.t.Fischiatissimo al suo ingresso in campo, ma non serve a dargli né la sveglia né quel pizzico di motivazione in più. Con indolenza e alla fine esce per quello che è sembrato un problema muscolare).Distrugge l’ennesimo tabù e vince anche sul campo della bestia nera. La strada verso la seconda stella è spianata.