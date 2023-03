Coperto parzialmente da Dumfries, si distende sul diagonale di Kostic, ma non ci arriva.Un po’ molle l’opposizione a Kostic, che trova l’angolo per l’1-0. Dal suo lato la Juve spinge forte, lui tiene botta.(Dal 34’ s.t.Su Vlahovic se la cava bene.: Non ha il mancino di Bastoni e quando porta palla è un po’ goffo, però dietro non soffre nulla.Imballato, nella testa e nelle gambe. Stringe troppo e lascia solo Kostic sull’1-0 bianconero, andando anche ad impallare la visuale di Onana.(Dal 38’ s.t.: Al 2’ impegna Szczesny con una bella sventola dalla distanza, un po’ troppo centrale. Ci riprova al 16’ dopo uno scambio con Lukaku, ancora attento il portiere bianconero. Salva come può mettendosi tra la palla e Kostic, pronto a battere a rete da due passi.(Dal 18’ s.t.Entra per dare un po’ di vivacità o in più al centrocampo. Con un grande intervento nega la doppietta a Kostic. Prova il destro dalla distanza, ma manca la precisione. Prova anche una bella volée di mancino, in bello stile, ma il pallone è alto.Tanti, troppi tocchi e il pallone non core via veloce. Meriterebbe lui la sostituzione, ma Inzaghi tira via dal campo Barella.Un bell’intervento su Soule infiamma San Siro, poi però si schiaccia troppo accanto a Brozovic. Si pestano quasi i piedi. Ben servito da Barella, quando finalmente riesce a trovare spazio sulla trequarti, sbaglia lo stop e non riesce a concludere da ottima posizione.Pessima condizione fisica, gioca con il freno a mano tirato ed è in perenne difficoltà. Esce per infortunio.(Dal 18’ s.t.Sulla sinistra, come quando l’Inter lo prende dal Toro e come l’ultima a Porto. Prova a dare un impulso di vitalità, poi alla fine perde i nervi).L’uno due con Barella è bellissimo, protegge palla e manda al tiro il centrocampista, ma Szczesny c’è. Poco cattivo, potrebbe aggredire un paio di bei cross, ma sonnecchia.(Dal 34’ s.t.Mai in partita.L’Inter tiene male il campo e crea pochi pericoli alla Juventus. Brozovic e Calhanoglu si pestano i piedi ma ad essere sostituito è Barella, tra i migliori dei nerazzurri fino a quel momento.