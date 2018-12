: Su Mandzukic potrebbe essere più reattivo, ma l’attaccante bianconero colpisce da due passi. Bravo a sventare un pericoloso colpo di testa di Chiellini.Calciatore abituato a certe sfide. Occupa il campo con personalità e in difesa vince molti duelli.Mai in affanno quando Ronaldo lo punta, si conferma difensore di grande spessore.Sfodera un primo tempo da campione, con due aperture a tagliare il campo per 40 metri e pescare Politano che punta dritto verso la porta. Respinge Tutti gli attacchi bianconeri.Torna da ex in quello che è stato il suo stadio e tradisce i nerazzurri perdendo Mandzukic in area di rigore. Per sua fortuna Dalbert è infortunato, perché sarebbe probabilmente ora di farlo sedere un po’ in panchina.Sbaglia un gol clamoroso. Fa legna, ma con la palla tra i piedi gli si annebbia spesso la vista.Cerca di aggiungere vivacità, ma quando entra la Juve è chiusa e concede pochi spazi.Gioca con due bombole d’ossigeno dietro alla schiena. Corre e cuce gioco ovunque. Il migliore.Inizia con ritmo e personalità, poi sbaglia qualcosa e si demoralizza.Spalletti non gli concede molto tempo, ma nei pochi minuti trascorsi in campo gli capitano sui piedi due palle buone e le spreca entrambe giocandole malamente).Crea molti problema ad Allegri, che dopo pochi minuti, nel tentativo di tenerlo impegnato, sposta sul suo lato Cancelo.Non mette in mostra la solita leggerezza nel palleggio, ma forse non trova mai davvero la posizione in campo, galleggiando spesso tra le linee senza concretezza.Gioca di sponda e manda in porta Gagliardini. Chiellini e Bonucci lo rendono inoffensivo, ma lui non si da pace.Un piccolo passo avanti rispetto alle ultime prestazioni. L’avvio è di quelli incoraggianti, poi rallenta ma resta sul pezzo, anche se lì davanti deve obbligatoriamente pungere di più.L’Inter va a Torino e se la gioca con personalità. La sconfitta brucia, ma è inevitabile se lì davanti si spreca tanto. L'uscita dal campo di Politano tranquillizza i bianconeri.