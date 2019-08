Inter-Lecce 4-0



INTER



Handanovic 6: Ingoia senza difficoltà un tiro senza pretese di La Mantia. uscita un po' avventurosa su La Mantia, che rischia di costare caro, ma Skriniar vigila sul pallonetto del leccese.



D’Ambrosio 6,5: Provvidenziale quando in area di rigore mura uno slalomeggiante Falco lanciato a rete. Puntuale e ordinato su ogni pallone.



Ranocchia 6,5: Titolare dell'ultimo secondo per il problema accusato da de Vrij nel riscaldamento. Si fa trovare pronto alla chiamata di Conte.



Skriniar 6,5: Respinge sulla linea un debole pallonetto di La Mantia e annulla gli attacchi di Lapadula, che spesso gli sbatte addosso.



Candreva 8: Corre e porta negli occhi l’ira e la fiducia di Conte, di cui è sempre stato discepolo. Inventa un gol da cineteca, alla Maicon.



Vecino 6,5: Meno vistoso di Brozovic e Sensi, ma quanto lavoro a fari spenti. Prova la specialità della casa con un colpo di testa, ma si coordina male.



(Dal 23’ s.t. Barella 6,5: Entra in campo col piglio giusto e causa l'espulsione di Farias. Partecipativo e totalmente calato nella nuova esperienza).



Brozovic 8: Gli scossoni dello spogliatoio gli hanno fatto un baffo. Via Perisic, Icardi e Nainggolan, non lui, che resta e si impone anche con il sergente Conte. Suo il primo gol stagionale nerazzurro. Superstite.



Sensi 7,5: Il ritiro estivo lo aveva certificato già come l’uomo in più per Antonio Conte. Non soddisfatto, l’ex Sassuolo decide di mettere immediatamente le cose in chiaro anche nella prima sfida ufficiale: dribbling, penetrazione e tiro a incrociare sul secondo palo per il 2-0 dell’Inter. Tenta anche la doppietta ma strozza il tiro con una buona visuale di porta davanti a sé.



(Dal 27’ s.t. Gagliardini: s.v.)



Asamoah 7: In continua proiezione offensiva, produce un quasi gol e l’assist di prima intenzione per il gol di Brozovic.



Lukaku 7: Sposta avversari come se raccattasse tovaglioli. Il piede è ancora ruvido e qualche contropiede ne risente, ma sotto porta il panterone approfitta dell’incertezza di Gabriel e insacca per poi correre ad inchinarsi sotto la curva.



Lautaro 5,5: Tagli intelligenti e buone sponde per i compagni, ma sotto porta è tutt’altro che spietato e, solo davanti alla linea di porta, spreca malamente un perfetto cross di Candreva schiacciando a terra il pallone che poi si impenna oltre la traversa. Mette lo zampino sul gol del 3-0, con la complicità di Gabriel.



(Dal 32’ s.t. Politano: s.v.)





Conte 7,5: L'Inter va come un carro armato e disintegra il Lecce con ordine e foga. Lavoro e sudore, i suoi uomini lo seguono con enorme disciplina e la Curva intona già il suo nome come fosse nerazzurro da sempre.





LECCE



Gabriel 5: Brozovic e Sensi la mettono all’angolino e lui nulla può, ma su Lautaro combina la frittata e respinge proprio sui piedi dell’accorrente Lukaku.



Rispoli 5: Asamoah gli crea diversi problemi, ma è anche vero che Falco e Majer lo supportano poco.



(Dal 27’ s.t. Benzar: s.v.)



Rossettini 5,5: Qualche buon intervento su Lautaro ma anche lui soffre lo strapotere fisico di Lukaku.



Lucioni 5: Bruciato dal movimento di Sensi sul raddoppio nerazzurro.



Calderoni 5: Anche lui, come il collega sulla fascia destra, soffre l’opposto nerazzurro, ovvero Candreva, che fa tutto ciò che vuole.



Petriccione 5,5: Ordinato e con idee chiare, ma li in mezzo i nerazzurri viaggiano al doppio della sua velocità.



(dal 16' st Mancosu 5,5: entra a gara già compromessa, non dà il cambio di marcia sperato).



Tachtsidis 5: Inizia con buon piglio e a testa alta, ma viene ingoiato dal ritmo forsennato di Brozovic e compagni. Si limita a tocchi accademici e nulla più.



Majer 5: Né carne né pesce. Gioca da mezzala ma non aiuta in fase di non possesso e non si rende pericoloso quando i suoi cercano di costruire qualcosa.



Falco 6: L’unico dei suoi che col pallone tra i piedi offre la sensazione di poter sempre inventare qualcosa. Alla fine è più fumo che arrosto, ma a San Siro le gambe non tremano e col tempo può solo crescere.



La Mantia 5,5: Un pallonetto lento disinnescato da Skriniar e nulla più.



(Dal 27’ s.t. Farias 3: Espulsione lampo per il fallo a centrocampo su Barella. Entra per cambiare le cose e le peggiora.)



Lapadula 5: Tanto movimento e generosità, ma non punge.



Liverani 5: Il Lecce gioca a viso aperto, forse più di quanto potrebbe permettersi.