: Attento sulla conclusione a giro di Leao, quando alza sopra la traversa la conclusione ravvicinata del portoghese. Ingoia la conclusione dalla distanza di Bennacer. La sua partita è tutta qui.: Qualche errore di posizionamento e una brutta uscita in pressing che fa infuriare Inzaghi. Ma con Leao non è semplice per nessuno e tutto sommato se la cava bene. Suo il preciso lancio che manda Lautaro a segnare il 3-0.: Giroud ci mette poco a capire che questa volta non si sarebbe girato. Non sbaglia niente e guida la difesa da leader.: A Messias concede solo di arretrare palla al piede. Vede il movimento di Dzeko e lo premia con il preciso lancio che il bosniaco tramuta in oro dribblando Tonali e battendo Tatarusanu.(Dal 39’ s.t.: È lui che avvia l’azione dell’1-0 tagliando il campo con la giocata verso Dzeko. Sempre bravo nei raddoppi su Leao.: Scappa con precisione millimetrica alle spalle della difesa rossonera e senza indugiare un solo istante, alza la testa per servire immediatamente Dimarco sul palo più lontano per il gol dell’1-0.(Dal 26’ s.t.: Ordinato, non sbanda nessun pallone e fa valere la sua freschezza).: Si fa saltare ingenuamente in mezzo al campo da Brahim Diaz che poi imbuca per Leao. È l’unico errore di un’altra partita generosa e ben giocata.(Dal 39’ s.t.: A volte dà la sensazione di non curarsi troppo di quello che accade alle sue spalle ma la sua qualità in mezzo al campo torna sempre utile.: Segue l’azione con intelligenza e intuito e quando è il momento, sbuca lì, sul secondo palo, a raccogliere l’assist di Barella per spingerlo in porta con il piattone sinistro. Decisivo, anche in finale di Supercoppa.: È lui che ammazza il Milan in 21’, prima con un assist da trequartista per Barella, che corre per l’assist dell’1-0. Poi si mette in proprio, si allarga sulla sinistra e riceve il lancio di Bastoni, poi si accentra, e spedisce Tonali al bar con una finta, prima di bucare Tatarusanu con un chirurgico tiro a giro sul secondo palo. Dzerminator.(Dal 26’ s.t.: Entra bene e conquista anche qualche fallo importante): Avete mai visto un “Toro” con la grazia di Rudol'f Nureev? Prende a spallate Kjaer e Tomori, e non perde un solo duello fisico. Il capolavoro sul lancio di Skriniar, quando fa perno su Tomori, penetra in area stoppando di sinistro prima di accarezzare il pallone di esterno destro per mandarlo nell’angolino per il 3-0 nerazzurro. Lo stanno ancora cercando. Mostro.: Questa volta l’Inter non trema, domina in Milan e mette in cascina un’altra Supercoppa.