: Riceve un solo tiro insidioso, quello di Candreva, che però è fuori dallo specchio. Poi Augello prova a fargli vivere un'emozione e dall'area di rigore lo obbliga al tuffo con una buona conclusione che trova attento lo sloveno.Sollecitazioni minime, dalla sua parte la Samp neanche ci prova.Caputo è poco mobile e lui ci va a nozze, trovando sempre il tempo dell’intervento.(Dal 27’ s.t.Saluta San Siro e si gode i cori del pubblico).Partita priva di ogni patema, da suo lato c’è Candreva che non affonda mai e lo stesso fa Thorsby.(Dal 14’ s.t.Una mezzala mascherata da terzo di difesa. Frena le iniziative avversarie e avvia quelle nerazzurre con la qualità del suo sinistro.: Svetta in area di rigore e incorna l’angolo di Calhanoglu, il pallone finisce a lato di un soffio. Attacca con buon ritmo e costanza.Sradica palla a centrocampo e avvia il contropiede che porta Lautaro alla conclusione respinta da Audero. Ci prova con un diagonale, trova Yoshida a respingere. Scambia con Correa e arriva alla conclusione, ma trova ancora Audero ad abbassare la saracinesca. Non si arrende, e dopo un nuovo affondo premia la corsa di Perisic che trova l’1-0.(Dal 14’ s.t.La sua ultima apparizione in nerazzurro. Entra a risultato acquisito e può giocare sul velluto. Sbaglia scelta quando chiude un improbabile triangolo con Lautaro invece di premiare l’accorrente Dumfries lanciato a tutta birra).Tocchi puliti, le sue giocate hanno la puntualità dei meccanismi svizzeri.: Avvia il contropiede e lo rifinisce, ricevendo da Perisic e apparecchiando a Correa un tiro facile facile.Nel primo tempo si vede solo con qualche cross interessante, ma nella ripresa rientra in campo con qualche cavallo in più nel motore e attacca lo spazio con maggiore convinzione. Esce infortunato, tra l’ovazione di San Siro che urla il suo nome. Sempre lui, non stacca mai. Neanche all'ultima.(Dal 14’ s.t.Come sempre finora, entra con voglia e determinazione, stimolando gli applausi di San Siro).Con un bel colpo di testa costringe Audero al grande intervento. È ispirato e si vede. Riceve da Calhanoglu e chirurgicamente batte Audero con un tiro a giro sul secondo palo. Poi scappa in contropiede, riesce a respingere gli attacchi di Ferrari e Yoshida e trovare il pertugio per il 3-0. Si è svegliato parecchio in ritardo.(Dal 27’ s.t.: Appoggi scolastici per la sua ultima a San Siro)Si fa vivo al 24’, quando in area di rigore si stacca dalla marcatura e avvitandosi si esibisce in un bellissimo colpo di testa che finisce di poco a lato. Pochi minuti dopo ci riprova da fuori area, pressing fruttuoso sull’avversario, ruba palla e calcia, ma il tiro è centrale per Audero.L’Inter crea tantissimo e trova sulla sua strada un grande Audero. I nerzzurri dominano in lungo e in largo senza pensare al risultato di Reggio Emilia.Ingoia il mancino forte ma centrale di Calhanoglu. Istinto felino sul colpo di testa di Correa, che riesce a deviare con un bel tuffo. Vola a disinnescare anche il destro di Lautaro dentro l’area di rigore, tuffandosi alla Peruzzi con la testa in avanti sui piedi dell’avversario. A tu per tu con con Barella è bravo a chiudere tutti gli spazi. Nulla può sulla conclusione ravvicinata di Perisic e sulla doppietta di Correa.L’obbligo è quello di contenere Perisic senza mai passare la metà campo. Per tutto il primo tempo esegue con diligenza, nella ripresa il croato taglia alle sue spalle e trova l’1-0.Affonda insieme al compagno di reparto sotto gli attacchi dell’offensiva nerazzurra.Dopo 5’ di gioco spende il primo giallo dopo essersi fatto aggirare un po’ troppo ingenuamente da Correa. Si oppone alla conclusione di Barella e riesce a deviare fuori dalla porta la conclusione diretta all’angolino. È spesso l'ultimo baluardo doriano.Dumfries corre veloce e stargli dietro non è semplice. Riesce ad arginarlo il più delle volte e nel secondo tempo impegna Handanovic con una buona conclusione.Un suo tentativo dalla distanza mette i brividi ad Handanovic, ma la palla finisce a lato. Rimane l’unica cosa buona della sua partita.Con la Samp senza palla, si alza a portare il pressing sul braccetto esterno della difesa nerazzurra, ma i tempi non sono mai giusti e in partita non fa mai valere la sua fisicità contro Calhanoglu.Regia poco illuminata. Anzi, del tutto spenta.Un mastino addormentato. Se togli la “garra” dal suo tipo di gioco, ottieni un giocatore poco utile alla causa.(Dal 39’ s.t.Gioca da quinto di sinistra e ripiega su Dumfries. Ma sempre con una certa pigrizia.Comodo riferimento per de Vrij. Annullato dalla difesa nerazzurra.La sua Samp si presenta con un 4-5-1 tutta difesa e contropiede. Ne prende tre e non fa vedere nulla di bello.