Interventi puntuali, anche se non complicatissimi. Al tuffo, preferisce il suo solito sguardo laser sul tiro di Saelemaekers, che però sbatte sul palo. Sintomi da non trascurare.Con Rebic in campo si abbassa probabilmente troppo, ma quando lo puntano non passano mai.Se la cava abbastanza bene su Ibra, ma il colpo di testa che manda il pallone alle spalle di Handanovic è più goffo che sfortunato.Brahim Diaz lo impegna non poco, ma il nerazzurro, quando può, prova ad attaccarlo a sua volta. Bellissima una sua penetrazione in area avversaria, con il seguente assist per Barella, sprecato malamente dal centrocampista.(Dal 39’ s.t.: Su e giù per la fascia e nelle azioni più pericolose dell’Inter c’è sempre il suo zampino. Conquista un calcio di rigore ed è sua la torre di testa nell’azione che porta Lautaro a calciare dal cuore dell’area di rigore.(Dal 31’ s.t.Una delle sue peggiori prestazioni da nerazzurro. Soffre la fisicità dei rossoneri e non riesce mai ad essere realmente utile, in nessuna delle due fasi di gioco. Sbaglia un gol abbastanza semplice per uno come lui.(Dal 23’ s.t.Lotta su tutti i palloni e si fa vedere affamato. Arriva in area di rigore sull’assist di Dzeko, ma gli manca l’istinto killer).Schermato con dovizia e costanza, non riesce a smistare palloni né a recuperarli. La corsa non manca, come al solito, ma la lucidità sì.Mostra gran coraggio quando va a prendersi il pallone per calciare il rigore sotto la sud. Penalty che lui stesso si era procurato e che trasforma con conclusione centrale. Gioca con personalità e buona qualità, sotto una pioggia di fischi. Esame da ex superato.Nell’uno contro uno con Calabria, si annullano entrambi. Riesce a sgasare giusto un paio di volte e propone cross interessanti verso centro area, ma mai davvero pericolosi.Fa a sportellate con la difesa rossonera. La cosa più bella la fa quando scappa via a Kjaer e serve a Vidal un grande assist, ma il cileno spreca. Suo anche l’assist per Lautaro, che spreca.(Dal 31’ s.t.Malissimo, in tutto. Quando il gol inizia a mancargli troppo, scende in campo poco lucido. Sbaglia un rigore e dal centro dell’area di rigore, calcia malissimo da buona posizione dopo un assist di Dzeko.(Dal 9’ s.t.Soffre il Milan nel primo tempo e si abbassa troppo nel finale. Insiste con Dumfries, che messo in campo negli ultimi minuti di gioco, sembra più un limite che una risorsa per la squadra.