Inter, le pagelle di CM: Calhanoglu glaciale, dominio della Thu-La. Mkhitaryan imprendibile

Pasquale Guarro, inviato a Monza

Sommer 5,5: Una brutta giocata in verticale fa arrabbiare i suoi compagni. Pessina lo batte dagli undici metri.



Pavard 6,5: Suo il cross per il colpo di testa di Lautaro da cui scaturisce il calcio di rigore. Con una gran girata di testa costringe Sorrentino al miracolo. (Dal 36’ s.t. Bisseck: s.v.)



de Vrij 7: Prima il movimento a sganciarsi dalla difesa, poi il dribbling, elegantissimo, su Bondo per creare la superiorità numerica e scaricare su Mkhitaryan: di fatto il 2-0 è una sua invenzione.



Bastoni 6: Lavora bene tra Carboni e Colpani, concedendo poco e niente agli avversari. (Dal 27’ s.t. Acerbi 6: Subito in partita, bravo nell’accorciare sempre su Carboni).



Darmian 6,5: È un periodo in cui va così, sfiora gli avversari e gli fischiano rigore. Per il resto è la solita partita concretezza e attenzione, condita dal filtrante che manda in porta Frattesi, poi atterrato in area per il successivo rigore trasformato da Lautaro.



Barella 7: In partita, dall’inizio alla fine. Non avverte mai la pressione quando si trova nello stretto, prova ne sia il modo in cui serve Dimarco invece di spazzare un pallone pericoloso nella propria area di rigore. Un tocco che avvia l’azione del 3-0. Ma non è un tocco per tutti. (Dal 17’ s.t. Frattesi 6,5: Altro ingresso dalla panchina e altra firma sul match. Meno pesante perché non vale i tre punti, ma è meraviglioso il modo in cui si butta nello spazio per andarci a prendere



Calhanoglu 8: Dopo qualche partita giocata al di sotto delle sue possibilità, torna sui livelli che gli competono e prende per mano la squadra con le geometrie di sempre. Glaciale dal dischetto, spiazza Sorrentino e realizza l’1-0. Non gli basta e nella ripresa si fa trovare a rimorchio in area sull’assist di Thuram per far secco Sorrentino di destro. Apre e blinda il match. (Dal 17’ s.t. Asllani 6: Giocate semplici e senza fronzoli. Quello che deve fare un play).



Mkhitaryan 7,5: L’unica sbavatura la commette in marcatura su Pessina, ma gli va di lusso perché l’avversario deposita in rete ma in fuorigioco di un centimetro. È sempre vivo nello sviluppo della manovra, con continui strappi a capovolgere il fronte. A due minuti dalla fine ha ancora energie in corpo per recuperare palla in mediana e servire Thuram per il 5-1.



Dimarco 7: Si coordina al volo colpendo di mancino dall’interno dell’area di rigore, ne esce un tiro cross su cui Lautaro e Thuram non arrivano per un centimetro. Perfeziona il sinistro e regala, ancora a Lautaro, un cioccolatino che l’argentino trasforma nel 2-0. Domina sulla sua fascia. (Dal 27’ s.t. Carlos Augusto 6: Entra a giochi fatti)



Thuram 7: L’assist dal fondo di Darmian è perfetto, all’indietro, per pescarlo sul dischetto staccato dalla marcatura. Il francese assapora già il boccone ma liscia clamorosamente il pallone. Lavora bene con Lautaro e con la squadra, serve a Calhanoglu l’assist del 3-1 e allo scadere trova anche la rete facendo accomodare Caldirola fintando di calciare con il destro per poi rientrare e battere Sorrentino di sinistro.



Lautaro 7,5: Si stacca dalla marcatura di Gagliardini e colpisce di testa trovando il braccio largo del suo ex compagno di squadra: rigore e 1-0. Pochi minuti dopo è lui stesso a realizzare il raddoppio fiondandosi in scivolata sul cross di Dimarco dalla sinistra. Dopo l’uscita dal campo di Calhanoglu, si presenta sul dischetto sul secondo rigore decretato e realizza spiazzando il portiere.



S. Inzaghi 8,5: L’Inter doveva rispondere anche ai veleni dell’ultima settimane e lo fa con un’abbuffata di gol e gran gioco. Partita mai in discussione su un campo non semplice.