Prova a distendersi ma la conclusione di Okereke si infila quasi all’incrocio, baciando la traversa. Ben piazzato sul colpo di tacco ravvicinato di Benassi. Sempre vigile.Una sola sbavatura, quando Ciofani prende posizione in area, lo tiene a distanza e colpisce in girata, per sua fortuna senza trovare lo specchio della porta. Sbroglia almeno un paio di situazioni delicate.: Parte con diversi metri di vantaggio su Okereke, si fa bruciare il vantaggio, recupera con un tackle ma il pallone gli scappa via e sgambetta l’avversario lanciato a rete guadagnando un giallo, che potrebbe essere un rosso, se Bastoni non fosse stato lì a dare una mano.: Buona l’intesa con Dimarco, spinge con regolarità sulla corsia di sinistra e tiene lontano i guai dalla sua parte. Prova anche a rendersi pericoloso con un colpo di testa e un paio di conclusioni.Punta Valeri e trova l’affondo in area, ma il cross - teso - a centro area, non trova nessun compagno pronto. Rientra dagli spogliatoi e trova subito una bella giocata, andando via di tacco all’avversario e lanciando Dzeko in contropiede. Prosegue con buona gamba ma il problema è sempre lo stesso: anche quando fa tutto bene, sbaglia spesso l’ultimo tocco.Arriva sul bel cross di Calhanoglu, ma colpisce con la nuca e il pallone si spegne sul fondo. Col fisico riesce ad ostacolare l’incursione di Buonaiuto, che colpisce senza però indirizzare.: Dormita colossale su Okereke, che riceve palla, si gira, sbadiglia e manda sotto l’incrocio. Con il turco che molleggia sulle gambe.(Dal 22’ s.t.Un pendolo, sempre in appoggio al compagno. Sulla trequarti, sbaglia una semplice scelta di gioco ignorando l’avanzata di Gosens che sarebbe andato in porta. Recupera un paio di palloni interessanti)Più in ombra del solito, ma lavora maggiormente di posizione. Un tiro, sballato, finisce in curva.Calcia d’esterno collo e chiama Carnesecchi all’intervento. Serve diversi palloni a centro area ma senza la precisione dei giorni migliori. Un po’ appannato.(Dal 22’ s.t.Affidabile, come sempre quando è chiamato a dare il suo contributo entrando dalla panchina).: Approfitta solo a metà di un liscio di Bianchetti a centro area, stoppa bene di petto ma da buona posizione ciabatta il sinistro spedendo fuori il pallone. Lasciato incredibilmente solo, si coordina al volo sull’angolo di Calhanoglu e costringe Carnesecchi alla parata. Sul tap-in c’è Lautaro per l’1-1. Su assist di Lautaro, prova il destro a giro, ma è un regalo per le braccia del portiere. Si trasforma nell’amico geniale, quando riceve in posizione da trequartista e imbuca per Lautaro che va a segnare il vantaggio.(Dal 32’ s.t.Appesantito, ma riesce a tenere su qualche pallone).Di istinto, sulla respinta di Carnesecchi, piazza la zampata che vale l’1-1. Metà “Toro”, metà rapace. Recupera palla su Chiriches e manda in porta Dzeko, ma il bosniaco spreca. A fine primo tempo trova quasi il gol fotocopia: calcia Dimarco, Carnesecchi respinge, ma questa volta sulla ribattuta dell’argentino c’è ancora il portiere proteso in tuffo a deviare in angolo. Trova il 2-1 tenendosi a galla sul filo del fuorigioco, si allarga e conclude in diagonale di destro, trovando anche la deviazione di Vasquez che tradisce Carnesecchi. Fascia da capitano meritata.(Dal 32’ s.t.: Come quando vai nel ristorante di fiducia: il solito. Al suo ingresso sai già cosa aspettarti. Niente).Fa subito discutere la sua scelta di mandare Gagliardini in campo e Asllani in panchina, ma alla fine la squadra gioca con buon equilibrio e merita la vittoria.