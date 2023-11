Vlahovic si inserisce indisturbato e insacca sul secondo palo, impossibile per lui arrivarci. Sempre puntuale sulle uscite e bravo nell’impostazione.Dal suo lato c’è Chiesa ma non si lascia intimorire e alla fine porta sempre a casa il risultato.Si preoccupa di seguire con lo sguardo l’affondo di Chiesa (controllato da Barella e Darmian) invece che attaccarsi a Vlahovic, lasciato colpevolmente libero a centro area per l’1-0 bianconero. Non vive una serata tranquilla, quasi sempre in ritardo.Su di lui si alza spesso McKennie per consentire a Vlahovic l’uno contro uno con de Vrij. Bravo a non farsi portare mai fuori posizione.Solo e senza pressing avversario a disturbarlo, sbaglia un banale stop di petto offrendo su un piatto d’argento il contropiede che porta la Juventus al vantaggio. Non riesce mai a sprigionare i suoi cavalli.(Dal 25’ s.t.Riceve e punta l’uomo per DNA, con lui in campo l’Inter inizia a giocare , anche perché a differenza di Dumfries, al colombiano gli si può dare palla in qualsiasi modo e anche se pressato).Si sovrappone a Dumfries per ricevere palla e mandare in verticale Thuram nell’azione che porta al pareggio nerazzurro. In mezzo al campo è di gran lunga il migliore dei suoi.(Dal 43’ s.t.Carica il destro da posizione defilata e Szczesny controlla la traiettoria uscire a un metro abbondante dal palo. Di spazio a disposizione ne avrebbe, ma non vive la serata di Torino al massimo della sua ispirazione.(Dal 38’ s.t.: s.v.)È strano vedergli perdere così tanti palloni come allo Stadium, si innervosisce senza mai ritrovarsi mai davvero. Meglio in fase di , dove l’impegno non manca.Né sale né pepe, a Torino offre la versione più anonima di sé, sbagliando anche parecchi palloni.Con grinta in tutti gli uno contro uno lì in difesa, ma neanche lui riesce a dare quello sprint in più che servirebbe nella metà campo bianconera).: È sempre un suo scatto a svegliare l’Inter dal torpore, anche quando alle calcagna c’è un “cagnaccio” come Bremer. Scappa sulla fascia e serve un grande assist che Lautaro sfrutta nel migliore dei modi.(Dal 43’ s.t.s.v.)Movimento da rapace per staccarsi dalla marcatura di Gatti e aggredire il pallone di Thuram per impallinare Szczesny. Tutt’altro che perfetto nei 90’, con tanti appoggi sbagliati, ma quanto sacrificio.Va in svantaggio ma recupera il risultato. Qualcuno avrebbe meritato il cambio già dopo i primi 45’ ma insiste con le scelte iniziali e alla fine torna a casa con 1 punto e la sensazione che si poteva fare qualcosa di più.