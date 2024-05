Getty Images

: buona partita contro i campioni d'Italia. Non una gara facile, ma nelle occasioni da gol non è particolarmente colpevole.: buon approccio difensivo, gestisce abbastanza bene le incursioni degli avversari.: serata non delle migliori. Si fa anticipare in occasione del primo gol, ma fino all'ultimo appare stanco e non concentrato.: anche per lui gara sicuramente da dimenticare. Poco reattivo nelle chiusure, rischia davvero molto. (: approccio alla gara positivo. Si mette subito a servizio dei suoi)

: fatica un poco a trovare la sua posizione nei primi momenti della gara. Poi però gioca bene soprattutto in fase di ripartenza.: non è una partita facile. Il centrocampo è praticamente intasatissimo ma lui cerca sempre il modo per trovare i suoi compagni.: qualche errore di lettura e di tempi di gioco (dal 27 's.t.).: gli manca il guizzo finale sotto porta. Per il resto buona partita (dal 28 's.t.: approccio sufficiente in un momento delicato dell'incontro).: gol dal limite dell'area e sempre al centro dell'azione. Grande partita.

(dal 38' s.t.: non riesce nell'ultima giocata, ma gioca comunque ad alti ritmi (dal 22' s.t.).: gol e assist contro un'altra grande. Giocatore sempre più in crescita dalle grandi doti.: Verona che chiude con un ottimo pareggio contro i campioni d'Italia e squadra che conferma la solidità dimostrata nell'ultimo periodo.: In quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita in nerazzurro, esce dal campo con due gol sul groppone e la sensazione che forse avrebbe potuto tuffarsi con un po’ di anticipo sulla conclusione di Suslov, che però era angolatissima.

Esordisce in nerazzurro con una parata per niente banale su Serdar, che ne testa riflessi e reattività. Bravo anche sulla conclusione di Tavsan dalla distanza).: La respinta di testa diventa un assist per Arnautovic. Manda in crisi tutta la retroguardia quando nella trequarti avversaria perde palla e avvia il contropiede del Verona che Noslin trasforma nell’1-1. Un brutto errore in una gara in cui ha dominato in lungo e in largo dal punto di vista fisico.: Non è al meglio ma stringe i denti e alla fine è sempre quello che lì dietro sbaglia meno di tutti. Tempra ed esperienza.

Ormai si è capito, è difficilissimo saltarlo e su questo non ci piove. Ma giocando da terzo a sinistra è inevitabile che si faccia il confronto con Bastoni e allora dovrà lavorare ancora molto per assottigliare le differenze che ci sono tra i due quando invece si tratta di gestire il pallone e assaltare la trequarti avversaria. Bello l’assist per Frattesi, nei minuti finali.A volte sembra quasi un ostacolo al fluido svolgimento dell’azione nerazzurra. Scolastico.Arriva alla conclusione su assist di Calhanoglu, ma trova Coppola che in scivolata mura la conclusione e spedisce in angolo. Da vivacità all’azione, peccato per l’anagrafe, perché un Cuadrado giovane sarebbe proprio quello che serve a Inzaghi adesso per migliorare la rosa).

Arriva in area a fari spenti e anticipa Vinagre con un bel colpo di testa in tuffo che costringe Perilli ad intervenire con non poche difficoltà. Insiste e al secondo inserimento trova la giocata concreta, non con il gol, ma per il colpo di petto, che è una sponda per l’occorrente Arnautovic che segna il 2-2. Si ritrova il pallone sul destro dopo una respinta di Perilli e prova il tap-in, ma il portiere si rialza e mura anche lui. Servito da Sanchez in area, si destreggia bene e poi prova un bel pallonetto, ma Vinagre salva con l’aiuto della traversa. Ci riprova ancora, questa volta su assist di Carlos Augusto, ma Perilli è il suo incubo peggiore.

: Prova il recupero a testa bassa, ma la corsa all’indietro non basta per mettere una pezza all’errore di Bisseck. Trova un buon corridoio per Cuadrado, che arriva alla conclusione. Poi libera un gran destro dalla distanza, ma è centrale e Perilli alza sopra la traversa.Parta sulla mattonella di Mkhitaryan ma è in moto perpetuo per cercare di togliere riferimenti alla asfissianti marcature avversarie. Commette un’ingenuità non da lui quando si intestardisce e al limite dell’area perde, su pressing di Serdar, perde palla regalando il vantaggio al Verona. Si fa perdonare in parte con il meraviglioso lancio che premia l’inserimento di Frattesi e apre al 2-2.

Sul moscio andante)La gamba non è quella dei migliori momenti di forma. Resta sempre confinato sulla corsia di appartenenza, senza mai sfondare dalla sua parte.(Dall’11’ s.t.Bello l’assist dal fondo, un pallone servito all’indietro per Sanchez che arriva in corsa, trovando però la respinta di Perilli. Il modo in cui si perde Serdar in area di rigore spiega perché Inzaghi lo ha finora utilizzato ancora con il contagocce e solo in determinate situazioni).Prima il tentativo di destro, che si impenna dopo la deviazione del difensore chiamando Perilli all’intervento. Poi l’assist di testa per Frattesi, che però non trova il bersaglio grosso. Quasi niente nella seconda frazione di gioco.

Approfitta dell’incertezza di Coppola e lo supera sovrastandolo per fisico e potenza, prima della puntata da futsal, giocata astuta che prende in controtempo il portiere avversario e vale il momentaneo vantaggio. Ancora più bello il secondo gol, quando raccoglie la sponda di petto di Frattesi e si coordina di prima intenzione per battere Perilli in bellissimo stile. È entrato decisamente in forma, ma il campionato è finito.: Da pochi metri colpisce in pieno Perilli. Gioca con grandissima voglia, vuole chiudere al meglio la sua seconda esperienza in nerazzurro e a fine gara trova il pallonetto vincente, di gran classe, ma in fuorigioco).

Dopo una stagione dominata, l’Inter è un po’ sulle gambe. È normale, ma nonostante tutto lascia intravedere trame che valgono il prezzo del biglietto, come l’azione che porta al secondo gol di Arnautovic.