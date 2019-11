Slavia Praga-Inter 1-3



Inter



Handanovic 7,5: Il rigore di Soucek è centrale ma lui si tuffa in anticipo e per poco non trova la respinta di piede. Con un plastico tuffo all’indietro manda in angolo una sfortunata deviazione di Skriniar destinata a spegnersi alle sue spalle. Col piede vince l’uno contro uno contro Masopust e tiene a galla l’Inter. Una parata, ma è quella che vale la serata.



Godin 7: Una delle migliori prestazioni da nerazzurro. Vince tutti i duelli individuali e guida con leadership la difesa.



de Vrij 6,5: Sbaglia leggermente i tempi dell’intervento e commette il fallo da rigore su Olayinka. Per il resto è perfetto, nei tempi e nelle scelte.



Skriniar 6: Subito un’incertezza in impostazione che permette a Hubauer di affacciarsi pericolosamente in area di rigore con un colpo di testa che finisce di poco a lato. Vince diversi duelli fisici con Masopust, ma col pallone tra i piedi commette qualche errore di superficialità.



Candreva 7: Un assist perfetto per Lukaku e una prestazione di grande intelligenza tattica.



Vecino 6,5: Partita di sostanza e qualità. Il giallo nel primo tempo non condiziona la sua partita, fatta di strappi e inserimenti. Sostituisce bene Barella.



(Dal 35’ Esposito 6,5: Sempre giocate intelligenti, anche quando la clessidra fa correre veloce la sabbia. Nonostante il poco tempo a disposizione fa sempre la giocata giusta, non si lascia turbare dallo scorrere delle lancette. Ma questo è seriamente un 2002?



Borja Valero 6: Una sua chiusura in extremis salva l’Inter da un potenziale pericolo. Alterna ottime giocate a momenti di buio.



(Dal 31’ s.t. Gagliardini 6,5: Entra per l’assalto finale e non sfigura).



Brozovic 6,5: In percussione centrale salta Soucek e spara alto di sinistro. In volée esplode una bomba di destro ma colpisce la traversa. Gioca prima da mezzala poi da regista.



Biraghi 6: L’anello più debole della catena. Da troppe partite si limita al compitino e inoltre sbaglia anche appoggi all’apparenza semplici.



(Dal 31’ s.t. Lazaro 6,5: Entra e va a piazzarsi sulla corsia di sinistra. Suo l’assist per Lukaku).



Lukaku 8,5: Con due spallate mette fuori uso Boril, poi schiaccia il piede sull’acceleratore e brucia Frydrych per andare a servire l’assist dell’1-0 a Lautaro. Preciso all’appuntamento sul cross di Candreva ma la sua girata di testa bacia l’incrocio. Su assist di Lazaro intuisce la finta di Lautaro, approfitta dello scivolone di Frydrych e in campo aperto dribbla Kolar per scaraventare in rete a porta vuota. Con tutta la rabbia in corpo. La sua partita clamorosa non finisce qui: con l’esterno sinistro disegna una parabola che pesca Lautaro solo a centro area: è 3-1. Doveva sbloccarsi in Champions, ha fatto molto altro: due asist, un gol fatto e due annullati.



Lautaro 8,5: Sente la porta e calcia senza guardare, ma il schiaccia il mancino che finisce a lato. Raccoglie l’invito di Lautaro e di controbalzo incrocia il destro che brucia Kolar. Ancora una volta prima del 20’ di gioco.





Conte 7,5: Vince una grande partita su un campo complicatissimo e riapre il discorso qualificazione.



Slavia Praga



Kolar 6; Coufal 5,5, Frydrych 3 (38’ s.t. Takacs), Kudela 5, Boril 4; Soucek 6, Hubauer 6 (dal 25’ s.t. Zeleny 5); Masopust 6, Stanciu 5,5 (dal 13’ s.t. Traore 6), Sevcik 5,5; Olayinka 6.