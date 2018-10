Nessuna parata salva risultato, tanta attenzione e buonissime usciteCalhanoglu non gli crea mai grosse preoccupazioni e lui guadagna metri per affondare e proporre qualche cross pericoloso.La sua girata in area avversaria è da vero centravanti, lo ferma solo il legno. In difesa, poi, sfoggia l’eleganza di un calcio ormai lontano.Non c’è scontro fisico che possa intimorirlo, respinge palloni e avversari.Suso non è un cliente semplice ma lui tiene botta. Stranamente impreciso in qualche circostanzaNelle mischie strette in area di rigore è l’incubo di tutti. Dal dischetto fallisce una comoda occasione da rete ma a fine partita trova ancora l’energia per un ultimo inserimento e il decisivo assist per IcardiTanti faccia a faccia con Kessié, non teme la fisicità del rossonero. Recupera molti palloni e registra il ritmo della squadra.Un altro passo rispetto a quello di Rodriguez, lo fa valere soprattutto nel primo tempo. tatticamente prezioso, prova anche il gol al volo, ma il destro è impreciso. Esce per crampi.(Dal 37' s.t.Trenta minuti a buon ritmo, poi esce in seguito a uno scontro con Biglia(Dal 30’Entra e non fa rimpiangere Nainggolan. Gioca con la solita personalità e anche in quanto a corsa non si tira indietro. Raccordo perfetto tra centrocampo e attacco).Di testa obbliga al volo plastico Donnarumma. Buon supporto ad Asamoah, arriva sul fondo con costanza. Esce per un problema alla coscia destra.(Dal 25’ s.t.Spalletti gli chiede grande sacrificio e totale copertura della fascia, lui esegue. Sbaglia un appoggio semplice che quasi innesca un pericoloso contropiede rossonero, ma la sua qualità risulta preziosa.L’uomo derby è sempre lui. Sia danna l’anima, corre, contrasta, segna e vince sia il derby che il confronto diretto con Higuain.Domina e vince il derby.