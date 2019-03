INTER:



Handanovic 6,5: Sul traversone lento e prevedibile di Luis Alberto rimane avvitato tra i pali. Nell’uno contro uno ipnotizza Caicedo e tiene a galla l’Inter.



D’Ambrosio 5,5: Più tenace che lucido. Prova a dare la scossa inserendosi anche in area di rigore avversaria ma di mestiere non fa il centravanti e si vede.



(Dal 34’ s.t. Candreva: s.v.)



Miranda 6: La mascherina non lo limita negli interventi. Rimbalza tra Immobile e Caicedo e non trema mai.



Skriniar 5,5: Non è la sua serata migliore. Sbaglia un gol facile facile solo davanti a Strakosha e sbanda anche in retroguardia.



Asamoah 6,5: Spesso faccia a faccia contro Milinkovic, non perde mai la lucidità. Legge una gran diagonale su Caicedo.



Vecino 5: Intercetta un buon pallone e avvia il contropiede che Perisic spreca sparando su Strakosha. Su assistenza di Keita stoppa e calcia al volo perdendo una frazione di secondo che permette al difensore di deviare in corner.



Brozovic 5: Si addormenta clamorosamente in area di rigore con un bestione come Milinkovic Savic alle spalle: colpo di testa e vantaggio laziale.



Borja Valero 5: Stranamente lezioso, perde palloni per eccesso di fiducia nei propri mezzi tecnici e in quelli dei suoi compagni. Spesso fuori posizione, tanto che Spalletti lo richiama.



(Dal 29’ s.t. Nainggolan 6: Entra a 15' dalla fine e riesce ad essere il miglior centrocampista dei suoi. Quanto sta mancando a Spalletti...



Politano 5,5: Finta a destra, finta a sinistra, pallone perso. Tanto fumo e poco arrosto. Nel secondo tempo ha 4 palloni buoni per inquadrare almeno lo specchio ma non ci riesce mai.



Keita 6: Si sbatte venendo a prendere spesso il pallone sulla trequarti, il problema è che nessuno va a cercare spazio alle sue spalle e alla fine risulta innocuo.



(Dal 39’ s.t. Joao Mario: s.v.)



Perisic 5,5: Dal suo piede partono decine di cross, tutti sballati o rimpallati. Punta l’uomo, non lo salta. L’impegno non manca, i risultati si.

Spalletti 5: Come al solito la sua Inter non sa approfittare dei passi falsi dei diretti avversari. In campo scende una squadra decisamente morbida per le aspettative dei quasi 60 mila presenti al Meazza.





LAZIO:



Strakosha 6: Mai esitante in uscita. Bravo quando impegnato in presa bassa da Keita.



Luiz Felipe 6: Mai davvero in affanno contro i numerosi tentativi di Perisic, che prova spesso a saltarlo.



Acerbi 6: Keita lo costringe qualche volta a lasciare la sua posizione ma non gli crea eccessivi problemi, tranne una volta quando saltato in velocità costringe Strakosha all’intervento.



Bastos 6: Tiene a bada Politano e tenta la sortita offensiva ma il suo colpo di testa, da ottima posizione, colpisce in pieno Handanovic.



Romulo 6,5: Partita intelligente. Se Luiz Felipe regge l’urto è soprattutto grazie al suo sostegno in raddoppio.



Milinkovic 7: Svetta su Brozovic e di testa trova il vantaggio biancoceleste. Con tecnica e fisico Sto arrivando! sempre uscire dai guai, anche se a volte è lui stesso a cercarseli.



Lucas Leiva 7: È l’uomo ovunque della Lazio. Intercetta decine di palloni e ci mette sempre una pezza.



Luis Alberto 6,5: Disegna la traiettoria vincente che si spegne sulla testa di Milinkovic per l’1-0.

(Dal 21’ s.t. Parolo 6: A limitare il forcing nerazzurro, fa il suo con disciplina



Lulic 6: partita ordinaria, non affonda in attacco ma non crolla in difesa.

(Dal 42’ s.t. Durmisi s.v.)



Correa 6: Meno di mezz’ora in campo ma mette in mostra tutte le sue doti tecniche e di palleggio. Riparte con velocità e gioca tra le linee con naturalezza. Esce per un problema fisico.

(Dal 27’ Caicedo 5,5: Gli capita l'occasione giusta per chiudere il match ma si lascia ipnotizzre da Handanovic)



Immobile 5,5: Nel finale tiene palloni importanti per far respirare la squadra ma nei 90' si vede poco



Inzaghi 7: La sua Lazio torna in corsa per la Champions