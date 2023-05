Nessuna parata incredibile, ma sempre attento quando chiamato in causa. Sempre preciso anche quando la gioca con i piedi.Contiene le avanzate di Saelemaekers senza affanni, ma quando in campo entra Origi le cose cambiano e prende un paio di sbandate che creano qualche brivido all’Inter.Non concede niente a Giroud ed è un baluardo su tutte le palle alte.Non scricchiola mai sui duelli fisici. Parte in percussione centrale e serve a Dzeko un filtrante da trequartista, ma c’è Maignan sulla conclusione del centravanti bosniaco. Provvidenziale la deviazione con i tacchetti sulla forte conclusione di Tonali, che sbatte sul palo invece che infilarsi nell’angolino, dove sembrava effettivamente diretta. Il migliore del terzetto difensivo.Telecomandato da Simone Inzaghi, vince il duello con Theo Hernandez e risulta parecchio utile in fase di copertura.È il primo ad opporsi alle avanzate di Theo Hernandez, un ostacolo in pista che non consente mai il decollo all’esterno rossonero. Fa partire Dimarco con il lob che beffa Calabria. Regala un grande assist a Gagliardini, che potrebbe chiudere il match, ma il centrocampista spreca tutto.Un film già visto: va a calciare l’angolo sotto la sud, bersagliato dagli insulti dei tifosi rossoneri. La sua traiettoria è un assist perfetto per Dzeko, che realizza l’1-0. Al 15’ lascia partire un collo-esterno terrificante che gela San Siro, ma la conclusione sbatte violentemente sul palo.(Dal 33’ s.t.Spreca una grande occasione)Come un rapace che mette nel mirino la preda, fiuta l’occasione ancora prima che Dimarco decida di dargliela e si fionda nello spazio, bruciando sia Tonali che Maignan e siglando lo 0-2.(Dal 17’ s.t.Entra quando l’Inter decide (inconsciamente?) di abbassarsi un po’. Sempre lucido con la palla tra i piedi.Riesce a infilarsi alle spalle di Calabria e giunto sul fondo non si lascia ingolosire dal cross, ma con il mancino la serve a rimorchio e trova l’accorrente Mkhitaryan che va a firmare il raddoppio. Molto brutto il buco su Origi, che però lo grazia. Si fa perdonare, in parte, con un bel ripiegamento su una percussione centrale di Krunic).(Dal 25’ s.t.Va a fare il braccetto di destra e limita le iniziative di Origi, che era entrato con molta voglia di fare e buone iniziative).Al centro dell’area, su calcio d’angolo, si libera della marcatura di Calabria e piazza la zampata mancina che si infila alle spalle di Maignan. Sul suo destro capita anche la palla buona per la doppietta, l’assist, bellissimo, è di Bastoni, ma il bosniaco non riesce ad angolare troppo la conclusione e trova pronto Maignan. Riferimento costante della manovra nerazzurra.(Dal 25’ s.tCon una bella giocata di forza scappa alla marcatura di tre avversari e porta Darmian a concludere pericolosamente da dentro l’area di rigore.Vede l’inserimento di Mkhitaryan e con un velo gli lascia il pallone spalancando all’armeno il corridoio che lo porta a concludere di fronte a Maignan per il gol del 2-0. Lotta contro la difesa rossonera e dà una mano importante con il primo pressing.Ha ragione su tutta linea. Tra le polemiche, sceglie Dzeko al posto di Lukaku, Calhanoglu per Brozovic e lascia Mkhitaryan in campo. Così, il turco fa assist, il bosniaco segna l’1-0 e l’armeno raddoppia. Implacabile.