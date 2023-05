L’arbitro fa correre su un’azione viziata dal fallo di Hernandez su Barella e lui deve volare a sventare la conclusione di Brahim Diaz dall’altezza del dischetto di rigore. La parata spoiler, perché racconta come andrà la serata.Concentrato di pragmatismo ed efficacia. Se c’è Leao ferma Leao, se c’è Theo ferma Theo. E se c’è Giroud? Continuate voi.Gli manca solo una fascia in fronte, per il resto è rambesco in tutto e per tutto. Respinge ogni assalto con grinta e cattiveria.In aiuto a Dimarco e Acerbi, sempre a metà strada, ma sempre al posto giusto. Perfetto.T. Hernandez gli fa il solletico ai piedini.Pressa per due, tre, quattro, cinque. E se serve anche sei. Poi esce in palleggio da situazioni di panico e a quel punto San Siro si commuove di fronte al suo gioiellino.(Dal 39’ s.t.Ha voglia di regalare un dispiacere alla sua ex e ci riesce. Parte da play, prosegue da mezzala, alzando ritmo e intensità.Dzeko gli apparecchia per la conclusione dal limite ma dal limite dell’aria calcia con sufficienza e il pallone finisce alto. Esce sempre a testa alta e con lucidità dal pressing avversario. Sostituito a causa di un problema muscolare.(Dal 44’Chiamatelo Ice Man, entra e dà la stessa tranquillità che le braccia di mamma al bebé. Balia nerazzurra.Argina e riparte, cento volte su e giù sulla fascia.Anche quando non ne ha più, anche quando avrebbe bisogno di una riserva di ossigeno. Esce esausto.(Dal 20’ s.t.Stringe i denti e dimentica il dolore. La spalla non è a posto, ma in 25’ contrasta e argina).Capita di vederlo in lotta con avversari in groppa in giro per il campo. Svolge un lavoro enorme per legare i reparti e aiutare in copertura.(Dal 20’ s.t.Ancora decisivo, anche con pochi minuti a disposizione. Combatte in area come un leone e scarica l’assist per Lautaro).Si gira tra Hernandez e Tonali e prova la conclusione a giro di mancino, tutto bello, ma il tiro finisce sopra la traversa. RIceve da Lukaku, brucia sul primo controllo Kalulu e batte Maignan sul suo palo.(Dal 39’ s.t.A Istanbul ci va lui, con le sue scelte.