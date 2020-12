Il traversone di Bastoni attraversa l’area piccola prima che il centravanti dello Spezia possa punirlo per l’inutile gol degli ospiti.Soffre molto quando deve provare a impostare la manovra. Nel primo tempo Giasy gli causa qualche problema di troppo.Il migliore del terzetto difensivo, in un periodo dove faticava a brillare. Annulla Nzola.La posizione di Acampora lo confonde un po’. Dorme un po’ anche lui sul taglio di Piccoli che porta al gol dello Spezia.L’Inter fatica a servirlo sulla corsa, come piace a lui. La palla buona gliela offre Lautaro e in campo aperto non ce n’è per nessuno. Sbaglia il primo controllo ma poi fulmina Provedel con un destro forte e preciso sul primo palo.(Dal 34’ s.t.Prima da mezzala e poi da play basso. Ricorre elle ultime energie, ha bisogno di riposo ed è evidente.In perenne affanno, Ricci non lo fa giocare e lui si infastidisce in fretta. Non fa girare la squadra, mansione che il ruolo gli impone.(Dal 21’ s.t.Entra e non combina assolutamente niente di buono. Sbaglia molti appoggi semplici.Sbaglia molti appoggi e non riesce a dare sostegno alla manovra con gli inserimenti che chiede Conte. In ombra).(Dal 1’ s.t.Con lui in campo il possesso palla funziona in tutt’altro modo. Guadagna il calcio di rigore che consente all’Inter di chiudere il match in tranquillità.Scappa via con una travolgente azione personale e ne lascia due sul posto prima di penetrare in area e calciare sul secondo palo, solo Provedel gli evita la gioia del gol. Attacca spesso il suo diretto avversario e si propone con costanza.(Dal 35’ s.t.Lanciato a rete da Lautaro, si allarga troppo e decide per il pallonetto, ma Provedel in uscita manda in angolo. Difende palla e gioca di sponda per Lautaro avviando l’azione che porta al vantaggio nerazzurro. Si presenta dagli undici metri e spiazza Provedel.(Dal 35’ s.tSi libera molto bene e manda Lukaku alla conclusione, ma il belga spreca tutto. Si arrampica in cielo per impattare il cross di Brozovic, ma il colpo di testa finisce alto. Si abbassa a giocare con Lukaku e poi manda Hakimi alla conclusione per l’1-0 dell’Inter.Domina il gioco e porta a casa 3 punti meritatissimi.Respinge il pallonetto di Lukaku. Si ripete pochi minuti poco distendendosi su un tiro a giro di Young. Si fa sorprendere da Hakimi sul proprio palo.Gioca bene in entrambe le fasi, offre a Piccoli l’assist per il gol. Potrebbe essere più lesto su Hakimi, ma le colpe sono più di Provedel che sue.Prestazione enorme contro Lukaku e non si limita a difendere. Bravo nell’impostazione della manovra e nel tenere alta la linea.Lautaro non è certo un cliente semplice, lui si arrangia come può.Soffre qualche affondo di Young.Su Barella, lo limita come può. Prova qualche incursione, ma i piedi sono quello che sono.(Dal 28’ s.tInnervosisce Brozovic con un pressing costante e concreto. Lega i reparti e dà respiro alla manovra con giocate sempre intelligenti.Parte benino, anche perché di fronte si ritrova Gagliardini, non in grande forma. Finisce in calando e Italiano lo richiama in panchina).(Dal 28’ s.t.Si sfianca con un grandissimo lavoro e nel primo tempo, da solo, impegna sia Hakimi che Skriniar. Poi le energie finiscono.(Dal 35’ s.t.Annullato da de Vrij. Con un intervento scomposto causa il calcio di rigore.(Dal 35’ s.t.Entra e si fa trovare subito pronto raccogliendo il cross di Bastoni e spingendo il pallone alle spalle di Handanovic.Punge poco ma la sua posizione crea problemi all’Inter. Rientra nel campo e crea densità, ma raramente arriva alla conclusione.(Dal 45’ s.t.Lo Spezia propone un bel calcio e per un tempo intero riesce a giocarsela a viso aperto contro l’Inter. Tradito da un paio di errori individuali, ma le idee ci sono eccome.