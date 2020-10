Una buona uscita, per il resto non è mai chiamato seriamente in causa.Contiene Solomon senza difficoltà e soprattutto nel primo tempo si inserisce come fosse un terzino di spinta. Buona applicazione, cala anche lui come il resto della squadra.(Dal 34’ s.t.Comanda la difesa con disciplina e leadership.Con lui in difesa c’è più stabilità. Perde qualche tempo nell’impostazione e qualche volta non agevola gli inserimenti di Young.Non fa mancare il proprio apporto sulla destra. Si inserisce e punta l’uomo, ma al momento della verità non riesce ad essere preciso.Di nuovo al centro del villaggio. Gioca tanti palloni e sbaglia quasi niente.Recupera tantissimi palloni e suona la carica con la sua personalità. Certo, fa male vederlo così poche volte in zona gol. Ma Conte lo impiega da mediano.(Dal 34’ s.t..)Ottimo primo tempo, nella ripresa cala vistosamente. Ma sbaglia Conte a non sostituirlo, non giocava da tempo.(Dal 40’ s.t..)Si piega bene col corpo e da fuori area taglia di collo, con forza e precisione, un pallone che spacca la traversa.Con potenza e velocità, brucia Khocholava, penetra in area di rigore e calcia addosso a Trubin. Si rende pericoloso con una grande punizione che il portiere devia sulla traversa. Su di lui ci sarebbe anche un rigore.In tribuna c’è già chi urla gol quando “il Toro” manda fuori a porta vuota. Da non credere.(Dal 27’ s.t.Entra e va a fare la punta al posto di Lautaro. Si risistema sulla fascia quando entra Pinamonti. Offre poco).Domina la partita, ma non legge il calo fisico e mette mano ai cambi troppo tardi. La sua Inter non sa segnare.Il migliore in campo. Respinge tutte le iniziative nerazzurre, compreso un missile di Lukaku su punizione.Dinamico, coraggioso. Tra i pochi a prendersi responsabilità e provare iniziative offensive.Sbanda più volte, poi esce per infortunio.Pochi minuti a disposizione, fa il suo).Più concentrato del compagno di reparto, rischia un rigore per trattenuta su Lukaku.Hakimi è un cliente scomodo, gli concede il giusto.Shakhtar surclassato in mezzo al campo, affonda anche lui(Dal 43’ s.t),Mai uno spunto.Meglio quando può giocare più indietro, con una più ampia porzione di campo avanti.: Lo si ricorda per un contropiede, sfruttato male.s.vGara di sacrificio, ma lì davanti non esiste).Subisce per un'intera partita. La sua unica idea di calcio è difendersi, con un 6-3-1.