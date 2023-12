incolpevole sui gol. Tempestivo nelle uscite basse sugli attacchi in profondità degli avversari. Nel recupero evita lo 0-3 con una gran parata su Arnautovic.imperdonabile superficialità sul retropassaggio sbagliato che regala il vantaggio all’Inter.disinnesca Thuram nell’1vs1 e fa buona guardia anche nel gioco aereo.lavora bene sugli anticipi, ma è in ritardo su Thuram in occasione del secondo gol interista.vince il duello a colpi di turbo con Dimarco in entrambe le fasi di gioco, ma il vaffa all’arbitro nel finale, che gli costa il rosso, era evitabile.non cede un millimetro in fase di contenimento sugli inserimenti dei centrocampisti dell’Inter. Davanti alcuni suoi suggerimenti avrebbero meritato maggior fortuna.volteggia tra le linee del pressing nerazzurro giocando sempre a testa alta. Buono anche il lavoro in interdizione. Peccato per il gol mangiato a inizio ripresa.(dal 28’ s.t.entra a risultato già compromesso e può fare poco)propositivo tra le linee e dinamico nella gestione del pallone. Manca però la giocata decisiva nelle zone calde del campo.è entrato in campo con l’atteggiamento di chi sta facendo una cortesia a qualcuno controvoglia)fa l’elastico su tutta la fascia per aiutare a sviluppare la manovra in verticale. Anche quando si accentra trova sempre il modo di rendersi pericoloso. (dal 28’ s.t.ha poche opportunità per incidere)ha due buone occasioni nel primo tempo, ma non le sfrutta. Nel secondo tempo non vede più un pallone.qualche folata e poco più. Il suo apporto alla manovra offensiva continua ad essere molto al di sotto delle sue potenzialità.prova a dialogare con Immobile nello stretto, ma le opportunità da gol scarseggiano)partita preparata e approcciata bene. Il problema è che poteva durare anche altri 90 minuti, ma la Lazio non avrebbe mai segnato lo stesso. Alla fine Inzaghi ha la meglio grazie a catenaccio, contropiede ed episodi favorevoli. Insistere nello schierare un giocatore (Marusic) in evidente difficoltà fisica e mentale da diverse partite è invece una scelta testarda che non paga.Uscita felina sui piedi di Immobile. Chiude la saracinesca sul tentativo di Rovella.Inzaghi gli da fiducia e lui risponde con una prestazione di grande attenzione. Non ha paura di avanzare palla al piede e quando prende coraggio la squadra inizia anche a lasciarlo in uno contro uno col diretto avversario.Fischiato dai suoi ex tifosi a ogni tocco di palla, non si scompone minimante e respinge gli assalti biancocelesti dei primi 30’ di gioco. Sua la deviazione sul tiro di Guendouzi, che pareva bene indirizzato.Un po’ timido a inizio gara, non va quasi mai ad accompagnare l’azioneBada al sodo, aiuta molto Bisseck su Zaccagni.Corre senza risparmiarsi in ogni zona di campo, il primo pressing è sempre il suo, com’è suo anche l’assist che mette in porta Thuram. Esausto, chiede il cambio.(Dal 25’ s.t.Entra a giochi fatti e svolge il suo compito).Non vive il suo miglior momento, entra poco nel gioco e sbaglia parecchi palloni non da lui.(Dal 43’ s.t.s.v.)Primi 30’ di grande sofferenza, ma quando la Lazio è costretta a scoprirsi trova spazio e sale in cattedra con le sue giocate. Sul suo mancino la grande occasione per chiudere il match, ma Provedel è bravo a chiudergli lo specchio in uscita.: Una discesa alla Marcelo a fine primo tempo fa esaltare i tifosi. Dalla sua parte agisce Felipe Anderson, da sempre una spina nel fianco per i nerazzurri, ma questa volta il brasiliano non fa male e il merito è anche suo.(Dal 25’ s.t.: Ha l’enorme qualità di saper entrare immediatamente in partita. L’uscita sul crossatore è sempre impeccabile perché non ha mai paura di accorciare).: Il “panterone tostone”. Su ogni campo con la personalità di sempre e l’Inter si accende ad ogni suo scatto. Riceve da Barella e di sinistro trova il diagonale che vale il raddoppio nerazzurro.(Dal 32’ s.t.Pochi minuti a disposizione, in cui però riesce almeno a partecipare attivamente).Lì dove domina l’aquila, si veste da predatore avventandosi sul retropassaggio errato di Marusic per poi dribblare Provedel in uscita e depositare in rete.(Dal 43’ s.t.s.v.)Rompe anche il tabù Lazio all’Olimpico e si nette a + 4 dalla Juventus. Altra prova di forza della sua Inter.