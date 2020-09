Mai chiamato in causa. Preoccupato dal solo Bottani, con una conclusione che si spegne sul palo.Si fa notare con un paio di buoni interventi)Si limita come al solito alla sola fase di rottura.: Partecipa alla manovra ed è attento in retroguardia).Le voci di mercato non lo distraggono.Solito baluardo, insuperabile di testa e sempre bravo nell’avviare l’azione).Ordinaria amministrazione, offre il solito contributo con e senza possesso palla. Gara priva di sbavature.(Dal 1’ s.t.Terzo di difesa al posto di Bastoni, regola e gestisce.Subito il più in palla dei suoi. Sulla sua corsia è devastante e innesca i primi due gol dell’Inter. La sua gamba è differente.Qualche buona discesa sulla corsia di appartenenza).: Esce per una forte contusione al braccio e alla spalla destra.Entra con buona personalità).(Dal 1’ s.t.: Scarsa mobilità, non ancora al top).Gioca da trequartista e collega i reparti.(Dal 1’ s.t.Come Nainggolan, partecipa poco alla manovra e trova pochi spazi).Gioca da mediano puro, ruolo che non ha mai amato ma che paradossalmente è più nelle sue corde).Pensa più che altro a mettere minuti nelle gambe. Gioca senza strafare e con giocate semplici).Suo il gol che apre la stagione nerazzurra. Bravo a raccogliere l’assist di Hakimi e scaraventare di piatto il pallone in rete.(Dal 1’ s.t.: Rientrato dopo il prestito al Bayern, Conte lo prova a sinistra a tutta fascia con buoni risultati).Appare leggermente appesantito ma incide con due preziosi assist.(Dal 1’ s.t.Pigro, spreca una buona occasione da gol).Terzo e quarto gol portano la sua firma. Il Barcellona è sempre più lontano.Guadagna e trasforma un rigore. Partecipa attivamente alla manovra.Il primo test vede un’Inter ancora piena di scorie, ma che va a memoria sui principi della scorsa stagione.