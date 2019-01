Torino-Inter 1-0



TORINO

Sirigu 6,5: nel primo tempo è bravo a sventare un paio di conclusioni degli avversari, nel secondo invece si mette in luce con alcune provvidenziali uscite che mettono al sicuro il risultato e permettono al Torino di trarre il massimo profitto dal gol di Izzo.



Izzo 7: un po’ a sorpresa è l’uomo-partita. Non sono molti i gol segnati in carriera dal numero 5 del Torino ma quello di quest’oggi è certamente tra i più importanti di quelli siglati finora. Oltre che per il gol si fa apprezzare per l’ottima prestazione in fase difensiva.



Nkoulou 6,5: è la solita certezza al centro della difesa del Torino. Sempre attento e puntuale negli interventi, comanda con maestria la linea difensiva granata ed è bravo ad allontanare di testa dall’area di rigore granata diversi cross.



Djidji 6,5: altra convincente prestazione da parte del difensore ivoriano che è bravo nel contenere gli attaccanti nerazzurri. Nel primo tempo sembra costretto ad uscire dopo un colpo subito ma Djidji stringe i denti e termina regolarmente a partita.



De Silvestri 6: dopo pochi minuti mette i brividi all’Inter con un colpo di testa sul quale è però bravo Handanovic. Non spinge molto sulla fascia destra ma è bravo in fase difensiva a non concedere nulla agli avversari a contenere Dalbert.



Ansaldi 6,5: ancora una volta Mazzarri lo schiera nel ruolo di centrocampista e, ancora una volta, l’argentino è autore di un ottima prestazione. Offre un grande aiuto alla squadra in fase offensiva giocando spesso tra le linee, suo anche l’assist per l’1-0 di Izzo.



(dal 36’ s.t. Berenguer: sv)



Rincon 6: bravo nel dare sostanza al centrocampo del Torino e ad aiutare la difesa quando è l’Inter è in possesso di palla. Nei minuti finali del primo tempo si fa vedere anche in fase offensiva con una conclusione che, dopo una deviazione di Vecino, non esce di molto.



Lukic 5: prima da titolare in campionato per il centrocampista serbo che non riesce però a convincere. Tanti gli errori da parte del numero 7 granata che non riesce a sostituire al meglio un Baselli non al meglio della condizione e per questo inizialmente in panchina.



(dal 32’ s.t. Baselli: sv)



Aina 5,5: qualche disattenzione di troppo in fase difensiva per il nigeriano che, quando viene puntato dagli avversari, troppo spesso viene superato o messo in difficoltà. In fase offensiva riesce a farsi vedere in alcune sporadiche occasioni con pericolosità ma gli manca la continuità.



Zaza 5: Mazzarri quest’oggi lo preferisce a Falque, il numero 11 lotta con i difensori nerazzurri ma non riesce a essere incisivo come dovrebbe nell’area di rigore avversaria e non sfrutta al meglio le occasioni che ha a disposizione.



(dal 43' s.t. Falque: sv)



Belotti 5,5: prende una quantità incredibile di botte e in alcune occasioni i falli non gli vengono neanche fischiati. Recupera palloni come se fosse un mediano ma nei pressi dell’area di rigore avversaria gli manca la necessaria lucidità e in varie occasioni sbaglia l’ultima giocata.





All. Mazzarri 6,5: da quando è sulla panchina del Torino, contro l’Inter è ancora imbattuto. Due vittorie, con quella di oggi, e un pareggio il suo bilancio: sembra che abbia proprio voglia di farsi rimpiangere. Così come l’anno scorso ottiene i tre punti grazie a una prestazione difensiva quasi perfetta da parte della sua squadra. INTER

Handanovic 5: Non un mezzo guizzo di reattività sul colpo di testa di Izzo, che il portiere sloveno osserva spegnersi in fondo al sacco.



Skriniar 6: Davanti a lui vede poco movimento dei centrocampisti e più volte si intestardisce nel voler salire palla al piede, ma la perde sempre. In difesa, invece, è sempre impenetrabile.



de Vrij 6: Continuamente sollecitato dagli attacchi granata, risponde sempre con tempismo ed efficacia.



Miranda 5,5: Impreciso negli interventi e negli appoggi. Spiana a Belotti la strada verso una conclusione semplice semplice, l’attaccante granata lo grazia.



(Dal 9’ s.t. Nainggolan 5,5: Prova la conclusione dalla distanza ma il pallone finisce lontanissimo dalla porta difesa da Sirigu. L’impatto sulla gara è abbastanza anonimo.



D’Ambrosio 5: Cerca di approfittare della dormita di Ola Aina, ma il suo destro finisce comodo tra le braccia di Sirigu. Poi si addormenta lui e in area si lascia sovrastare da Izzo, che di testa beffa Handanovic.



Brozovic 5,5: Da qualche partita non gioca più ai suoi livelli. Da ritrovare.



Vecino 5: L’unica cosa che crea è la confusione.



(Dal 38’ s.t. Candreva: s.v.)



Dalbert 5,5: Parte bene con un bell’assist per Lautaro Martinez, poi sembra finire in un cono d’ombra e sbaglia anche appoggi semplici. Nel secondo tempo si rende utile con un paio di buone chiusure.



Joao Mario 4,5: Asfissiato dal pressing avversario, sbaglia tantissimi appoggi.



(Dal 26’ s.t. Politano 4: Spalletti lo manda in campo per dare una svolta alla partita e lui si fa espellere per proteste”.



Lautaro 5: L’occasione giusta capita subito sul suo piede, ma a due passi da Sirigu manca lo specchio spedendo a lato l’ottimo assist di Dalbert. Errore che si porterà sulla coscienza.



Icardi 5,5: Nel primo tempo si sforza di giocare con e per la squadra. Nel secondo tempo sparisce dal campo, anche perché non supportato.





Spalletti 5: A Torino la sua Inter rinuncia al gioco e vede troppi interpreti giocare al di sotto della sufficienza. Spreca un’altra buona occasione per rendere più sicura la corsa Champions.