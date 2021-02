Su Ronaldo compie due interventi decisivi e per niente banali.Ogni tanto tentenna su Ronaldo, forse per troppo rispetto, e non rischia l’intervento.Il migliore della difesa. Esce con i tempi giusti, contrasta con la solita pulizia e comanda il reparto.Gara sufficiente, priva di lacune. Dal suo lato Cuadrado non è mai pericoloso.(Dal 20’ s.t.L’unico subentrante che dà qualcosa in più alla squadra col suo ingresso in campo. Disegna traiettorie bellissime col mancino e la manovra ne trae beneficio).Nel primo tempo è dirompente, poi cala un po’ alla distanza. L’Inter sa di avere un’arma pericolosissima sulla destra e cerca di sfruttarlo con continuità, ma quelle sgroppate bevono carburante.Solita generosità. Questa sera manca qualità nell’inserimento, ma non gli si può sempre chiedere tutto.Perde qualche pallone sanguinoso ma è tra i pochi a rischiare la giocata e la verticalizzazione.Si alterna con Brozovic in fase di regia e gioca buoni pallini. Rientra dagli spogliatoi leggermente appannato e Conte lo sostituisce.(Dal 20’ s.t.Molle, indolente).Giocate semplici ma sempre concrete. Probabilmente il più affidabile da schierare a sinistra. Conte si affida a Perisic per il forcing.(Dal 11’ s.t.: La voglia c’è, ma è sempre più fumo che arrosto).: Nelle partite decisive manca quasi sempre la sua firma. Vive un momento no.Ha evidenti problemi a sfruttare occasioni semplici. Aggiunge un altra targa alla sua collezione di gol mangiati.: L’approccio alla partita è giusto. Rovina qualcosa quando mette mano ai cambi, scegliendo Perisic per l’assalto e togliendo la qualità di Eriksen dal terreno di gioco. Ma col solo Pinamonti come cambio offensivo non era facile.