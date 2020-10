Respinge il rigore di Ibra (supera il record di Pagliuca per numero di rigori parati in A) ma non può nulla sul tap-in dello svedese. Incolpevole anche sul raddoppio dello stesso centravanti.Saltato come un birillo da Leao, che va a servire l’assist per il momentaneo 0-2 di Ibra. Soffre per l'intera durata del match.Ibra gli crea parecchi problemi, lui prova a tenere botta.Conferma i disastri delle prime uscite e stecca anche il derby. Causa il rigore atterrando Ibra, spalle alla porta e al limite dell'area. Dorme ancora, sempre sullo svedese, che colpisce libero alle sue spalle ed esulta per la seconda volta.Vince il duello tra velocisti con Theo Hernandez. Taglia alle spalle di Kessié e incorna l’assist di Vidal, ma il pallone finisce a lato di un niente.Gioca con esperienza e senso della posizione. Lui e Kessié si annullano. Serve un bellissimo assist ad Hakimi, ma il compagno spreca.(Dal 38’ s.t.Impatto pessimo, svogliato come ai tempi peggiori.(Dal 22’ s.t.Pessima attitudine. Entra come in una qualsiasi amichevole. Ma è un derby, con i suoi sotto di un gol)Nel primo tempo riesce a sfondare una sola volta su Calabria e lo fa per servire l’assist a Lukaku.Arriva alla conclusione dopo uno scambio preciso e rapido con Lukaku, ma il tiro finisce tra i guantoni di Donnarumma. Si danna l'anima, corre per tre, non vuole perdere.Raccoglie l’assist di Perisic e riapre il derby dopo l’uno-due rossonero. Sulla sua testa anche il pallone per il possibile pareggio, ma il pallone finisce di poco a lato. Offre sostegno all'intera squadra, finisce il match sfiancato.Fa ammattire Kjaer per tutto il primo tempo, lo salta praticamente al primo tocco. Trova la conclusione in diverse occasioni ma Donnarumma è attento. Sparisce per l’intero secondo tempo e riappare nel recupero, quando serve a Lukaku un assist per il potenziale pareggio.Tradito ancora una volta da Kolarov, che lui stesso ha voluto con grande energia. Perde il derby e battezza un avvio di campionato tutt'altro che esaltante.