Reattivo sul colpo di testa centrale di de Ligt. Obbligato a impegnarsi di più sul rasoterra incrociato di Matuidi. Coperto in occasione del gol di Ramsey, non vede partire il pallone e non può intervenire. Incolpevole anche sull’esterno chirurgico di Dybala.Non palleggia come vorrebbe Conte, ma vince molti duelli contro Ronaldo.Un po’ morbido, ma anche sfortunato, nell’intervento su Ramsey: il pallone passa tra le sue gambe prima di finire in porta.Cuce il gioco e da aria alla manovra con le sue precise aperture di mancino. Nel secondo tempo l'Inter perde il pallino del gioco e anche lui cala.Primo tempo a tutto gas, poi finisce la benzina. Prima del tempo.(Dal 29’ s.t.Entra quando la squadra si sfilaccia e non brilla).Si addormenta sulla sovrapposizione di Matuidi che porta al vantaggio bianconero. Prova a riscattarsi soffiando il pallone a De Sciglio e servendo a Eriksen un bell'assist, ma il danese calcia alto da buona posizione.Raccoglie la sponda di Lautaro e scarica il destro verso la porta di Szczesny, che disinnesca il pericolo. Nel primo tempo fa girare la squadra riuscendo a farsi trovare spesso libero ma dopo il gol bianconero sparisce dal campo.Poco supporto alla manovra offensiva. Conte decide di sacrificare lui nel tentativo di recuperare il risultato.(Dal 14’ s.t.Sgonfio, disordinato. Calcia male anche l’angolo).Buona prova fino all’ingresso di Dybala. L’argentino, nella stessa azione, lo salta due volte e deposita in rete.Troppo tempo senza giocare si fanno sentire sul suo fisico enorme. È statico, in affanno fin dalle prime battute. Non vince un duello con Bonucci.(Dal 32’ s.t.: Non punge granché neanche lui, ma almeno la gamba gira diversamente e si vede).Con la testa altrove. Anche stasera.L'Inter esce dal campo dopo il primo gol della Juventus. Probabilmente sbagliata l'idea di puntare su Lukaku dal primo minuto, il gigante belga, fermo da troppo tempo, sembra prigioniero della sua mole. Sanchez sta meglio, sia di Lukaku che di Lautaro.