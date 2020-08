: Rimane immobile sul colpo di testa di Moraes ed è un gran merito, visto che il pallone gli sbatte proprio addosso.: Mai un'incertezza. Sempre più comandante dell'intero reparto.Disattenzione quasi fatale su Moraes, in compartecipazione con Biraghi, Handanovic rimedia. L'unico errore della sua gara.Un lapsus che per fortuna non gli costa caro. Cresce in personalità partita dopo partita.L'uomo delle gare importanti. Decisivo anche in semifinale di EL. DNA europeo.(Dal 36’ s.t.Intercetta il rinvio di Pyatov e vola a inventare il cross perfetto per la testa di Lautaro che vale il vantaggio nerazzurro. Martella a tutto campo.In pressing alto intercetta il pallone e inizia l'azione del 3-0.In interdizione risulta decisivo.Scolastico, esperto. Gioco semplice ed efficace.(Dal 21’ s.t.Entra e fa il suo).Inizia male, con nervosismo. Si accende al 70’, quando dialoga con Lautaro ma non riesce ad angolare il tiro. Dopo otto minuti dialoga ancora con l’argentino e trova il poker nerazzurro. Il suo decimo consecutivo in Europa League. C’è anche il tempo per il 5-0, che segna bruciando il diretto avversario in allungo.(Dal 39’ s.t.(Dal 36’ s.t..)Stacca di testa e sovrasta Krystov per il vantaggio nerazzurro. Prova un gran pallonetto ma Pyatov si supera. Chiude i conti con un gran colpo da biliardo. Si è sbloccato e per Conte è una gran bella notizia.: Anniente lo Shakhtar e conduce meritatamente l'Inter alla finale di Europa League. Mancava da 21 anni.Pyatov 5; Dodo 5, Krystov 4,5, Khocholava 5, Matviyenko 4,5; Marcos Antonio 6, Stepanenko 5; Marlos 5,5 (dal 30’ s.t. Konoplynka 5,5), Alan Patrick 5 (dal 14’ s.t. Solomon 5), Taison 5 ; Junior Moraes 5.