: Mette subito i brividi con un’uscita pericolosa su Frattesi, l’arbitro sorvola ma il contatto c’è. Bravo sul tentativo di piatto di Frattesi, che arrivava a rimorchio dalle retrovie. Incolpevole sui due gol neroverdi.: La comunicazione con de Vrij non funziona al meglio, perde Matheus Henrique che di testa fallisce una buona occasione. Sbanda parecchio.: In linea con la prestazione della squadra, dà prima la sensazione di non resistere al mare in tempesta, ma resiste e arriva il sereno anche per lui. Viene ingiustamente ammonito per un intervento ai danni di Frattesi, ma in realtà il fallo lo subisce lui.(Dal 28’ s.t.: Una ventina di minuti per ridare sicurezze a un reparto che iniziava a scricchiolare).: Non vive la sua miglior serata, anche perché spesso si trova tra due fuochi, Frattesi e Berardi.: Vive un primo tempo di sofferenza ma tiene botta e rientra dagli spogliatoi con maggior convinzione. Crossa al centro e trova la deviazione di Tressoldi che vale il raddoppio. Quando prende coraggio si rende protagonista di ottime giocate e quando parte in velocità è difficile stargli dietro. Accorcia in ritardo su Rogerio, che ha tutto il tempo di crossare per la testa di Frattesi).(Dal 34’ s.t.: Entra perché l’Inter inizia nuovamente a sbandare e Inzaghi ha bisogno di affidabilità in difesa. Come al solito, non tradisce le aspettative).: In totale confusione per tutta la prima frazione di gioco, lascia in mezzo al campo voragini clamorose. Segue con lo sguardo l’inserimento di Henrique, che infatti si ritrova solo e punisce Handanovic.: Predica un po’ nel deserto e la frustrazione lo spinge a strafare, spesso vagando in zone di campo che non gli competono, lasciando vuoti in cui spesso si fiondano i neroverdi. Tra luci e qualche ombra, che però cancella definitivamente quando serve l’assist per il 4-2 di Lukaku.: Parte con il freno a mano tirato, forse pensando già a martedì. Appoggia per Lautaro, che trova un gol fortunoso.(Dal 16’ s.t.Perde colpevolmente l’inserimento di Frattesi, che in terzo tempo batte Handanovic indisturbato).: Dal suo piede nascono sempre cose interessanti. È suo il cross per Correa e anche l’assist per Lautaro.(Dal 16’ s.t.: Il vero miracolo è vederlo in campo dopo così poco tempo dalla lussazione alla spalla. Non è al meglio e si vede, ma partecipa all’azione del 4-2 con il tocco intelligente per Brozovic).: Con la schiena fa leva sul corpo di Tressoldi, si gira sul mancino ed esplode uno scaldabagno verso la porta di Consigli. Palla sotto la traversa e gol meraviglioso nel giorno del suo compleanno. Trova anche la doppietta personale, quando l’Inter, in affanno, teme la risalita del Sassuolo. Scappa: Salta tra Rogerio e Tressoldi, forse con un attimo di anticipo, e quando colpisce di testa sul cross di Dimarco manda di poco il pallone sopra la traversa. La cosa migliore di una partita anonima, come spesso gli capita.(Dal 1’ s.t.: Aggira Tressoldi e arriva alla conclusione, il mancino è forte ma privo di precisione. Gli va meglio alla seconda occasione, quando ancora di sinistro, trova la deviazione di Tressoldi che spedisce il pallone alle spalle di Consigli.: Atalanta e Milan inciampano e l’Inter non spreca l’occasione di prendere il largo, nonostante il massiccio turnover. La squadra sbanda spesso, anche perché priva di certi automatismi, però porta a casa tre punti importantissimi.Punito anche dal fuoco amico, oltre che dai due tiri imprendibili di Lukaku.Soffre non poco le avanzate di Dimarco. Però è provvidenziale il suo salvataggio sul tiro a botta sicura dell’esterno nerazzurro.(Dal 31’ s.t.Entra con buon piglio. Spinge molto e sul quarto gol di Lukaku è fuori posizione).Segue il taglio di Lukaku e mura il mancino. Non è altrettanto bravo quando il belga lo “usa” per fare leva e girarsi prima di calciare di mancino e segnare l’1-0. Completa il disastro deviando alle spalle di Consigli un cross di Bellanova dalla trequarti. Ma non è finita qui, si oppone anche alla conclusione di Lautaro, che si impenna, cambia direzione e beffa ancora Consigli.(Dal 19’ s.t.: Prova il recupero su Lukaku, quando ormai è troppo tardi).Fa meglio di Tressoldi, ma quando il Sassuolo spinge alla ricerca del 3-3, è lui a farsi bruciare da Lukaku.Dalla sua parte l’Inter attacca con minore efficacia, salvo quando riesce ad arrivare direttamente su Lukaku. Suo il cross per il colpo di testa di Frattesi, per il secondo gol neroverde.Ad alta intensità, mette in difficoltà la mediana nerazzurra. Gli capitano due ottime occasioni, prima trova Handanovic, poi manda a lato sul secondo palo.Riesce sempre a farsi trovare nella posizione migliore per ricevere palla e impostare. Lucida regia.: La sua posizione causa parecchi problemi al centrocampo nerazzurro. Si alza tra Brozovic e Mkhitaryan costringendo l’armeno ad uscire, lasciando a Frattesi lo spazio per inserirsi.Si accentra e fa partire un mancino violentissimo che esce di poco. Suo il cross, perfetto, per il colpo di testa di Henrique, che accorcia le distanze.Poco presente nella manovra, nonostante il Sassuolo attacchi senza paura.Non entra mai nell’arrembaggio finale dei suoi).Trova l’assist per Berardi ma parte in posizione di fuorigioco. Potrebbe puntare con maggiore convinzione l’avversario, ma gioca con troppa timidezza).Non crea niente di particolarmente esaltante).Il Sassuolo gioca un bel calcio e va sotto di tre gol anche per molta sfortuna. Riesce quasi a riprenderla, ma subisce il quarto gol con la squadra sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio).