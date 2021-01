Il tiro di Ibra non è fortissimo ma angolato, tanto che bacia il palo prima di finire in rete. Non può nulla.All'inizio Leao lo mette in difficoltà, poi si sistema e prende coraggio e campo col passare dei minuti.Su Ibra mantiene sempre i nervi saldi e innesca un bel duello. Con lo svedese fuori gioca con maggiore tranquillità.Ancora lui, sempre lui, come nel derby di campionato. Guarda Ibra a distanza e concede allo svedese troppo spazio per coordinarsi e calciare in porta con estrema tranquillità per il vantaggio rossonero. Da terzino fa meglio.(Dal 47’ s.t. Young: s.v.)Timido, non prova mai l'affondo.(Dal 1’ s.t.Con lui sulla fascia la musica cambia. Incute timore agli avversari e arriva sul fondo come e quando vuole).L'anima dell'Inter. A tutto campo, a tutto cuore.Pulisce tanti palloni ed è tra i pochi a dare respiro alla manovra.(Dal 43’ s.t.Al primo derby colpì la traversa su punizione da oltre 30 metri. Stasera imita Corso e a foglia morta trafigge Tatarusanu): La gamba non è più quella di una volta ma stasera sopperisce con esperienza e volontà.Impreciso, fumoso.(Dal 22’ s.t.Sbaglia un gol in ripartenza su brutto errore di Kessie. Offre un bell'assist a Lukaku, ma Tatrusanu si supera. Guadagna la punizione che porta al gol di Eriksen).Si libera di Romagnoli in area di rigore e calcia di sinistro ma trova il piede di Tatarusanu come ultimo ostacolo. Dagli undici metri segna il 12esimo gol su rigore su 12 calciati. 4 derby, 4 gol, spauracchio dei rossoneri.Non si dà pace, esce giocare palloni ovunque e dialoga con i compagni. Fa bene anche da trequartista.Bravo sui cambi, guadagna l'accesso alle semifinali.