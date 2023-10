: Si distende sulla destra e devia in angolo la bella conclusione di Seck. Sullo stesso lato, questa volta a murare il colpo di testa di Pellegri.: Pellegri gli prende il tempo in area e riesce a colpire di testa, per fortuna Sommer è attento. È l’unica sbavatura, ma in assenza di Bastoni dovrebbe essere lui a partecipare un po’ di più alla manovra nerazzurra e invece non lo fa praticamente mai, nonostante non gli manchino le qualità per farlo.(Dal 12’ s.t.: Inzaghi lo manda in campo perché vuole uno sprint diverso sulle corsie laterali e l’olandese entra subito con il piede schiacciato sull’acceleratore. Pronti via e punta immediatamente Rodriguez prima di servire Thuram per l’assist che vale l’1-0.: Non sbaglia niente e si fa notare anche in impostazione. È lui a mandare Thuram nell’uno contro uno con Sazonov.: Da braccetto non è quasi mai un bel vedere e anche a Torino si conferma. Manca il suo apporto alla manovra, ha però il merito di spizzare l’angolo di Calhanoglu, che diventa un assist per Lautaro.: Da quinto a destra produce pochissimo, non trova mai spazio. Inzaghi lo tiene in campo abbassandola nei tre dietro e lì inizia a giocare con altro piglio.(Dal 45’ s.t.: Funziona a intermittenza e le cose migliori le fa sempre quando si mette in testa di giocare semplice. Contributo insufficiente.(Dal 12’ s.t.: In questo momento meriterebbe di essere lui il titolare. Entra e cambia ritmo al centrocampo, senza far mai mancare quelle incursioni che lo rendono tra i migliori in Italia nel suo ruolo).: Non ci sta, non si dà pace quando l’Inter annaspa ed è il primo ad uscire e a chiamare il pressing ai suoi compagni, quello cattivo, orgoglioso. Nel secondo tempo inizia a divertirsi di più perché attorno a lui c’è un’Inter che aumenta i giri e può giocare come preferisce, servendo i compagni negli spazi. Calcia l’angolo che porta al 2-0 di Lautaro. Si presenta dagli undici metri e realizza il 3-0.: Due dormite in trenta secondi e Seck arriva alla conclusione a giro che mette i brividi ai nerazzurri. Rientra in campo con altra mentalità e gli capitano subito due buone occasioni, che però spreca. Si procura il rigore del 3-0.: Quando l’Inter esce dal traffico e arriva a lui, non riesce mai ad affondare di slancio ma si ferma di fronte a Bellanova, che poi non riesce mai completamente a contenere quando invece è il Torino ad attaccare.(Dal 12’ s.t.: Entra insieme a Dumfries ma l’Inter decide di attaccare soprattutto sul lato destro e non lui non sprigiona mai tutti i cavalli presenti nel motore).: Il tempo di sistemare lo striscione e dalla Curva parte il primo coro della trasferta torinese: «Siam venuti fin qua per vedere segnare Thuram». Il francese si smarca in area e di prima intenzione gira in porta l’assist di Dumfries. Tifosi accontentati e partita sbloccata. Sempre più importante.: Gioca tanto spalle alla porta e prende qualche randellata che lo innervosisce. Sembra una serata no, ma sulla spizzata di Acerbi tira fuori il veleno che ha in corpo e azzanna il pallone, colpisce un po’ di spalla e un po’ di testa, mettendola alle spalle di Milinkovic.(Dal 37’ s.t.: Primo tempo di sofferenza e poche idee, l’Inter sembra stanza. Perfetta però la gestione delle energie, perché quando mette mano ai cambi la squadra cambia e alla fine i suoi tornano a Milano con un secco 3-0.