Handanovic 6: Serata tranquilla, si adopera in una sola, semplice, parata.



Cedric 6: Prestazione convincente contro un avversario scomodo come Ivan.



Skriniar 6: Dopo 4’ di gioco tenta un inspiegabile dribbling all’interno della propria area di rigore e rischia il pasticcio. Poi riordina le idee e sbroglia anche qualche situazione delicata.



(Dal 31’ s.t. Miranda: s.v.)



Ranocchia 7: Una volée da centravanti navigato per il raddoppio nerazzurro. Poco dopo liscia l’intervento difensivo e quasi Pavlovic ne approfitta. Prestazione gagliarda, sfiora anche la doppietta con un bel colpo di testa. Quando si fa vedere lì davanti sembra quasi lui il vice Icardi.



Asamoah 5,5: Si gestisce. Fin troppo.



Brozovic 6: Da una sua grande verticalizzazione nasce la cavalcata di Perisic e il conseguente gol dell’1-0.



(Dal 16’ s.t. Borja Valero 6: Entra a giochi fatti e gestisce il palleggio con grande esperienza)



Vecino 6,5: Si inserisce in area di rigore e trova il diagonale vincente che bacia il palo e si insacca alle spalle di Strebinger.



Candreva 5: Primo tempo orribile, dove sbaglia veramente tutto: appoggi, cross e gol (due clamorosi). Nel secondo tempo si riscatta in parte con l’assist a Perisic.



Nainggolan 5,5: Gioca col freno a mano tirato, forse per risparmiare energie in vista di Firenze.



Perisic 8: Si invola sulla corsia mancina e serve al centro l’assist del vantaggio per Vecino. A 10’ dalla fine salta il portiere e deposita in rete con un preciso pallonetto ad eludere il disperato tentativo di respinta da parte di Muldur. Suo anche l’assist per il gol di Politano.



Lautaro 6: Conquista falli importanti e lotta sia in area di rigore che sulla trequarti.



(Dal 21’ s.t. Politano 6,5: Entra e trova il tempo di firmare il poker.





Spalletti 6,5: In un momento molto delicato riesce a tenere unito lo spogliatoio e conquista il passaggio alla fase successiva di Europan League.



Rapid Vienna Strebinger: 5



Potzmann: 5



Sonnleitner: 5



Hofmann: 5



Bolingoli: 5,5



(Dal 30’ s.t. Schobesberger: s.v.)



Ljubicic: 5



Grahovac: 5



Murg: 6



Knasmullner: 5



(Dal 19’ s.t. Schwab: 5)



Ivan: 6



(Dal 19’ s.t. Muldur: 5)



Pavlovic: 5,5





Kuhbauer: 5