INTER:



​Handanovic 6: Giornata da spettatore.



Cedric 6: Gara ordinata, trova anche l’assist involontario (era in realtà un tiro) per il gol di Gagliardini.



Miranda 6: Ingaggia molti duelli con Petagna e li vince quasi tutti. In uno di questi si procura l’infortunio al naso che lo obbliga all’uscita.



(Dal 1’ s.t. Ranocchia 6: In emergenza si può sempre contare su di lui.



de Vrij 6,5: Sul pezzo dal primo all’ultimo secondo. Qualsiasi sia il suo compagno di reparto, fa poca differenza.



Dalbert 6: Gioca con ottima personalità e buona gamba. Rende meglio quando Spalletti gli libera il binario spostando Asamoah.



Gagliardini 6: Distratto e poco convinto dei suoi mezzi, sbaglia tanti palloni. Però ci mette grinta e dopo la mezz’ora è scaltro a raccogliere in area di rigore un assist di Cedric e scaraventarlo alle spalle di Viviano.



Brozovic 6: Da diverse partite dava segnali di stanchezza. Regola bene la manovra nerazzurra fin quando rimane in campo, esce per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra).



(Dal 42’ Candreva 5,5: Protesta per un rigore inesistente, l’arbitro lo grazia non sventolandogli in faccia il giallo. Altra prestazione opaca.



Politano 7: Finto esterno destro, lo ritrovi in realtà in qualsiasi zona dell’attacco. Si insinua nelle maglie biancoazzurre e sblocca un match che iniziava a mettersi male.



(Dal 29’ s.t. Borja Valero: s.v.)



Joao Mario 6: Da vice Nainggolan non delude, anche se ha quel brutto vizio di non calciare mai verso la porta avversaria. Pulisce molti palloni e agevola la manovra.



Asamoah 6: Prima terzino, poi centrocampista centrale e infine difensore nella difesa a tre. Si adatta a tutto. È un merito.



Lautaro 6,5: Si coordina in bello stile ma la sua girata al volo, in anticipo su Vicari, finisce alta sopra la traversa. Ci riprova di testa, ma con lo stesso risultato. Intelligente e fortunata la giocata che porta al gol di Politano.





Spalletti 6: L'Inter vince meritatamente e facendo fronte a molte noie di natura fisica.

SPAL:



Viviano 5,5: Incolpevole su entrambi i gol nerazzurri. Un paio di suoi rinvii tardivi fanno trattenere il fiato ai tifosi della Spal.



Bonifazi 5: Un buon intervento ad inizio gara, poi si distrae e fatica a stare nei ritmi del match.



Vicari 5: A farfalle quando sbaglia l’anticipo che porta Lautaro al gol. Per sua fortuna l’arbitro annulla per un tocco di braccio del nerazzurro. I movimenti di Lautaro e Politano lo mandano in confusione.



Felipe 6: Il migliore della retroguardia di Semplici.



(Dal 28’ s.t. Paloschi: s.v)



Valoti 6: Impiegato da esterno destro si disimpegna bene per agonismo e intelligenza.



(Dal 17’ s.t. Dickmann 5,5: Nessuno si accorge del suo ingresso in campo.



Kurtic: Si specchia in inutili virtuosismi che in gare come queste servono a poco. Inizia benino, procede a fuoco lento.



Missiroli 5,5: Buon ritmo in mezzo, ma in quanto a palloni recuperati e ripartenze avviate, non lascia alcun segno.



Schiattarella 5,5: Regia poco illuminata.



Fares 5: Sulla corsia di appartenenza non produce alcuna giocata di rilievo e spesso soffre le avanzate di Cedric.



Floccari 5,5: Prestazione gagliarda. Più da centrocampista che da attaccante.



(Dal 38’ s.t. Antenucci: s.v.)



Petagna 6: Incorna di testa anticipando Miranda ma spedisce di poco a lato. Si sbatte senza tregua contro la difesa nerazzurra.





Semplici 5: I suoi sembrano venuti al San Siro per accontentarsi del pareggio e come spesso accade in queste circostanze, tornano sconfitti senza mai dare la sensazione di poter creare qualcosa di peri