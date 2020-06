Gervinho lo fulmina da una distanza troppo ravvicinata per pensare di intervenire.Si arrabbia tantissimo con Candreva ma sul gol di Gervinho, neanche la sua posizione è perfetta. Fatica a prendere le misure.In una difesa in netta difficoltà, è quello che riesce a non perdere la bussola. Trova l’1-1 con un colpo di testa e avvia la rimonta nerazzurra.Ce la mette tutta e spesso esce con giocate interessanti, ma Kulusevski gli va via spesso e volentieri. Biraghi non gli è d’aiuto e neanche Conte cerca soluzioni tattiche a supporto. Solo nella tempesta, ospite indesiderato di un modulo che lo mette alla porta.(Dal 28’ s.t.: Non è mai semplice risultare decisivi entrando dalla panchina, per un difensore, poi, il compito è ancora più arduo. Lui ci riesce benissimo, raccoglie l’assist di Moses in area di rigore e solissimo, con la porta spalancata, non fa come Gagliardini).Abbocca alla prevedibile finta di Gervinho e finisce col sedere per terra, aprendo all’ivoriano la via verso il gol. Tante corse inutili e rincorse disperate. Senza arrivare mai da nessuna parte.(Dal 24’ s.t.: L’arrivo di Hakimi apre le porte al suo addio, ma approccia al match con la giusta mentalità e offre a Bastoni un assist delicatissimo).Tanta volontà. Come i limiti, d’altronde.Prova a legare i reparti correndo da un’area all’altra e svuota i polmoni.Fa mancare a Godin ogni tipo di supporto ma anche in attacco è nullo.(Dal 24’ s.t.Questa volta entra in campo con la giusta concentrazione e non genera disastri. Gli capita sul destro una buona occasione ma non riesce ad angolare il pallone.Un fantasma. Si perde tra le linee, non detta il passaggio e risulta per l’Inter un vero e proprio uomo in meno.(Dal 24’ s.t.: È il più in forma del reparto avanzato, in questo momento dovrebbe essere vietato toglierlo dal campo. Entra benissimo e aiuta i nerazzurri a scardinare l’arroccata difesa del Parma.Un tiro in porta, al minuto 80. Tutta la partita è un continuo corpo a corpo con Bruno Alves, ma il calcio non è sumo.Partita pessima, in parte migliorata con la sponda vincente per de Vrij.(Dal 44’ s.t.Inter inguardabile per 70 minuti. Squadra scollata e prevedibile, instabile in difesa ed esposta alle ripartenze dei padroni di casa. Migliora la sua pagelle grazie ai cambi, che questa volta gli danno ragione.