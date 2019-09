CAGLIARI



Olsen 5,5: catapultato subito in campo nella nuova realtà, è forse poco reattivo sul gol di Lautaro Martinez. Per il resto non a grandi interventi da compiere.



Pisacane 5,5: fino all’episodio del rigore che lo vede coinvolto non gioca una brutta partita, è chiaro che il fallo su Sensi è determinante.



(dal 29’ s.t. Castro 5,5: non riesce a lasciare il segno nel finale, anche se non era facile)



Ceppitelli 6: in ripresa dopo le prime due uscite dove era apparso in debito d’ossigeno. Sicuro, pulito, aggressivo, prestazione positiva.



Klavan 6: inizia male, un paio di interventi sbagliati, anche in uscita. Non esce sconfitto dal duello con Lukaku.



Nandez 6,5: instancabile. ‘Ara’ la fascia da cima a fondo, lo vedi dietro e davanti con la stessa lucidità. Suo il cross per il gol di Joao Pedro. Sette polmoni.



Rog 5,5: va a sprazzi. Non pervenuto nella prima parte di gara, viene fuori in quella centrale, ma si nasconde nel finale. Da rivedere…



Nainggolan 6,5: ancora regista, ancora un’altra prestazione di cuore, di sostanza e di qualità. Vorrebbe spaccare il mondo, non sempre ci riesce. Comunque anche oggi tra i più positivi.



(dal 40’ s.t. Cigarini s.v.)



Ionita 6: Solito fosforo che garantisce il moldavo, non si risparmia mai. Prezioso in entrambe le fasi di gioco.



Pellegrini 6,5: riaccende quel motorino che aveva parcheggiato alla fine dello scorso anno. ‘Sgasa’ sulla fascia come suo solito, nonostante avesse di fronte avversari pericolosi.



Joao Pedro 6,5: riscatta il gol mangiato contro il Brescia, andando a staccare di testa su Ranocchia. Tanto impegno, non sempre vede la palla, ma almeno lascia il segno.



Cerri 4,5: sostituisce Pavoletti, ma non ripaga la fiducia del tecnico. Perde tutti i duelli e in più è lui, con un tocco di testa, a causare il vantaggio di Lautaro Martinez. Disastro. Resta negli spogliatoi all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Simeone 6: più reattivo di Cerri, lotta, si fa vedere, buone giocate, ma non riesce a trovare il guizzo giusto. Gli va dato tempo di conoscere i compagni)



All.: Maran 6: propone una squadra speculare all’Inter, tiene bene nella prima mezz’ora, poi subisce gol, m la sua squadra reagisce bene. Cade solo nella ripresa su rigore. Due sconfitte consecutive, ma il Cagliari può guardare con fiducia al futuro.





INTER



Handanovic 6: Il colpo di testa di Joao Pedre è angolato e gli toglie ogni possibilità di intervento.



D’Ambrosio 5,5: Sovrastato nel gioco aereo da Joao Pedro, che in area di rigore raccoglie l’assist di Nandez e infila Handanovic.



Ranocchia 6,5: Lucidità ed esperienza, guida la difesa con leadership. Annulla prima Cerri e poi Simeone.



Skriniar 6: Non è ancora quello della scorsa stagione ma sta crescendo e ritrovando fiducia.



Candreva 5,5: Pellegrini si dimostra avversario assai complicato. Non riesce a sfondare così come aveva fatto all’esordio, si sacrifica per la causa ma non punge mai.



(Dal 34’ s.t. Godin: s.v.)



Vecino 5,5: Buona fisicità ma ritmi bassi. Addormenta il gioco e non riesce praticamente mai a far valere le sue qualità da incursore.



(Dal 24’ s.t. Barella 6: Il suo ingresso fa bene all’Inter, che vivacizza la manovra e gioca con maggiore fluidità).



Brozovic 5,5: Conte lo guarda in cagnesco, lui allarga le braccia come a dichiararsi innocente. Primo tempo di difficoltà, non riesce a dettare i tempi e giocare in verticale. Il cartellino giallo rimediato al 21’ lo limita molto ed è anche per questo che Nandez scappa via per l’assist dell’1-1



Sensi 7,5: Soffre la fisicità dei centrocampisti avversari ma è sempre decisivo. Dal suo piede parte il cross per il gol di Lautaro e dopo l’1-1 dei sardi inventa un numero da fantascienza per guadagnarsi il rigore poi realizzato da Lukaku. Colpisce anche la traversa con un magistrale calcio di punizione.



Asamoah 6,5: Non si ferma un secondo e prende iniziative di personalità quando i suoi sembrano bloccati nel traffico.



Lautaro 6: Conte chiama e il “Toro” risponde. Carambola fortunosa con Cerri e palla in rete. Rimane una delle poche cose buone di una partita abbastanza pigra.



(Dal 32’ s.t. Politano 6,5: Serve a Lukaku un pallone da spingere solo in rete ma il belga spreca tutto. Impegna Olsen con un sinistro rasoterra. Scappa in contropiede per chiudere la partita ma sul più bello viene chiuso da Ceppitelli).



Lukaku 6: Statico e poco o ordinato nel pressing. Ha il merito di realizzare il rigore guadagnato da Sensi. A 7’ dalla fine spreca una clamorosa palla-gol su assistenza di Politano.





Conte 6: L’Inter vince a Cagliari soffrendo, ma anche questo è un segnale di crescita. I nerazzurri arrivano alla sosta a punteggio pieno.