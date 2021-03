Con un grande intervento mura l’incornata di Zapata e nel secondo tempo è bravo sul mancino di Muriel. Dà sicurezza al reparto con uscite sempre sicure.Soffre molto sia Zapata che Muriel, ma ha il gran merito di segnare il gol che porta all'Inter tre punti pesantissimi. Doveva partire, è l'oro dell'Inter e di Conte.Perde il duello con Zapata in area di rigore e concede al colombiano un colpo di testa che Handanovic salva in extremis. Per il resto la sua è una gara priva di sbavature.Dalla sua parte l'Inter è solida. Su azione di calcio d'angolo anticipa Gosens d'astuzia e serve a Skriniar l'assist per l'1-0.Conte gli chiede di puntare con continuità Gosens e il marocchino cerca di prendersi qualche responsabilità, anche se la cosa migliore la fa con una diagonale aerea difensiva proprio su Gosens, prendendosi i complimenti di Handanovic (dal 40’ s.t.Corre per due ma fa tremendamente fatica a trovare spazi per gli inserimenti. Freuler dalla sua parte è un martello.Provvidenziale il salvataggio sulla linea su colpo di testa di Djimsiti. Pressa con i tempi giusti (dal 31’ s.t.Entra col giusto atteggiamento e riesce a fare ciò che Conte gli chiede: chiudere linee di passaggio).Il peggiore dei suoi, privo del giusto ritmo, perde sempre un tempo di gioco (dal 7’ s.t.L'angolo che porta all'1-0 e tanta tanta cattiveria agonistica. Lotta come un medianaccio e Conte gode).Applicazione e sacrificio, aiuta molto Bastoni in fase difensiva (dal 40’ s.t. Darmian: s.v.).Egoista e impreciso. Non serve Hakimi che avrebbe calciato a porta vuota e perde il duello fisico con Djimsiti.Davanti combina poco, ma fa un lavoro che qualsiasi attaccante con la sua qualità si sognerebbe di fare. Mentalizzato (dal 31’ s.t.L'Inter lascia palla e campo all'Atalanta ma si chiude con ordine e punge come uno scorpione.Incolpevole sulla conclusione di Skriniar.Resta largo per uscire su Perisic e dare ampiezza al gioco. Scivola pericolosamente un paio di volte e crea qualche imbarazzo.Nell'uno contro uno con Lautaro è quasi impeccabile.Di forza contro Lukaku, la spunta praticamente sempre e rischia anche di segnare con un colpo di testa su calcio d'angolo (dal 36’ s.t.Riesce a scappare un paio di volte a Bastoni ma non è mai veramente pericoloso.Un martello per 90 minuti (dal 36’ s.t.Si vede solo una volta con un bell'appoggio a Zapata che va alla conclusione. Per il resto è molto timido (dal 28’ s.t.: Ha poco tempo a disposizione e trova un'Inter arroccata).Tatticamente impeccabile, trasform l'Atalanta con il suo movimento a elastico.Non trova spazi e tagli che solitamente lo rendono letale.Non riesce a trovare spazio tra le strette maglie avversarie (dal 1’ s.t.Entra con un atteggiamento rivedibile. Svogliato e Gasperini lo rimprovera).Mette in difficoltà Skriniar e crea 2 palle gol nitide, una di testa e l'altra con un bel destro da fuori area (dal 24’ s.t.: Velenoso con i suoi movimenti, scappa alle spalle della difesa e impegna Handanovic con un bel mancino).La sua Atalanta esce immeritatamente sconfitta. Fa la partita, ma non scardina il muro nerazzurro.