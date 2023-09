: Sicuro su tutte le uscite e bravo anche nel pescare il compagno lontano con i piedi. Tocca anche la conclusione di Leao, ma non basta per evitare il gol.L’uno contro uno a campo aperto contro Leao lo pone di fronte a una situazione ingestibile. Abdica. Per il resto è la solita macchina.: Tira un attimo il fiato e si stacca di 20 metri da Giroud consentendo al francese di girarsi in tutta comodità per mandare Leao al gol. Alla prima gara in campionato dopo l’infortunio subito in ritiro, Inzaghi non gli risparmia neanche un minuto.Tra Loftus e Pulisic se la cava egregiamente. (Dal 29’ s.t.Ultimi 15’ senza soffrire mai nulla.Si concede un pisolino con Leao pronto a colpire alle sue spalle, ma il portoghese stoppa male il pallone che finisce preda di Sommer. Si fa tutta la fascia a tutta birra prima di servire a Thuram un pallone leggermente lungo, ma per il francese non è un problema e l’Inter va in vantaggio sul 2-0. Per tutta la gara fa a spallate un po’ con Theo e un po’ con Leao e ad uscirne ammaccati sono quasi sempre i rossoneri.: La prima uscita su Theo è sempre la sua e in mezzo al campo è sempre disciplinato. Esce stremato, anche per le fatiche in Nazionale. (Dal 19’ s.t.On dire, in azzurro e in nerazzurro: due gol per Spalletti e uno per Inzaghi, a chiudere il derby sul 5-1. Che giocatore!: Primo tempo un po’ in apnea, quando riesce a pulire pochi palloni, anche perché l’Inter si schiaccia un po’ troppo attorno a lui. Inizia la ripresa con un altro piglio: bellissima la sventagliata per Lautaro, che porta al 3-1 di Mkhitaryan. Freddo dagli undici metri, quando fredda Maignan e sigilla il match. (Dal 36’ s.t.: Stappa il match dopo 5’ di gioco, facendosi trovare pronto sul cross di Dimarco. Dopo altri 5’ potrebbe addirittura raddoppiare, ma di testa non è altrettanto bravo. Si fa perdonare nel secondo tempo, quando arriva a rimorchio di Lautaro e beffa Maignan. A tempo scaduto trova ancora energie per strappare palla all’avversario e correre a servire l’assist del 5-1 per Frattesi. Sontuoso.: Nei primi 10’ di gioco sforna due assist, entrambi per Mkhitaryan, che però ne sfrutta al meglio solo uno. 60’ minuti a grande ritmo, ottima l’intesa con Bastoni. (Dal 19’ s.t.Si presenta subito con un bel destro che impegna Maignan e con un paio di discese mica male).Manca la sua firma nel tabellino, ma quanto gioco che macina, compreso l’assist per Mkhitaryan e il rigore conquistato.Distrugge tutto e tutti, i primi 20’ del suo primo derby sono il ritratto della più disarmante superiorità. Fa un po’ il Leao e un po’ il Lukaku, mettendo in ginocchio l’intera retroguardia rossonera. Come un trattore si libera di Thiaw mandandolo per le terre col fisico e mette al centro per Dimarco, che poi trova Mkhitaryan per l’1-0. Poi si mette in proprio, punta ancora Thiaw, lo supera e dopo l’ingresso in area distrugge la porta con un destro imprendibile per Maignan. (Dal 19’ s.t.: Entra e si mette a disposizione della squadra, dando al reparto quella freschezza che Thuram aveva un po’ perso dopo una serie infinita di scatti).Quinto derby consecutivo vinto, non era mai successo. Altra ripassata a Pioli.